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      Погрози Федини у бік Зеленського: ДБР почало розслідувати справу

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      Софія Федина
      Софія Федина / Фейсбук Софії Федини

      Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти депутатки Верховної Ради від "Європейської солідарності" Софії Федини. Причини – її гучні висловлювання у бік Президента України Володимира Зеленського.

      Про те, що ДБР почало розслідувати висловлювання Федини, мовиться у відповіді бюро на запит інформаційної агенції "Українські новини".

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      Відповідно до документу, ДБР розслідує можливе посягання на життя державного діяча, а також можливі дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

      Провести досудове розслідування у цьому провадженні Генпрокуратура доручила центральному апарату Державного бюро розслідувань.

      Федина, Зеленський, скандал, погрози
      ДБР почало розслідувати погрози Федини у бік Зеленського: документ 

      Раніше ЗМІ повідомляли, що справу щодо висловлювань Федини відкрила саме ГПУ. Як пояснила речниця ДБР Анжеліка Іванова у коментарі виданню УНІАН, Генпрокуратура лише внесла відомості за цим провадженням до Єдиного реєстру досудових розслідувань. А підслідність цього провадження вже визначили за ДБР.

      Що відомо про скандальні заяви Федини у бік Зеленського

      26 жовтня президент Володимир Зеленський відвідав ветеранів-добровольців у Золотому та у нього з ними виникла надемоційна розмова. У Золотому мало стартувати розведення військ, і президент закликав воїнів не заважати процесу та прибрати зброю.

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      Цього ж дня Софія Федина на своїх сторінках у соцмережах опублікувала відео, де вона з волонтеркою Марусею Звіробій прокоментувала як візит гаранта, так і його спілкування з воїнами. Жінок обурила поведінка очільника держави. Щоправда, під час своїх висловлювань вони застосували ненормативну лексику.

      Ти там частіше їзди, там тебе підірвуть, хто-небудь там тебе підірве… Там ненароком може вибухнути граната, там бувають обстріли,
      – зверталися до президента Федина та Звіробій.

      Відео скандальних заяв Федини та Звіробій у бік Зеленського (Ненормативна лексика! 18+)

       

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Президент України Війна на Донбасі Софія Федина Ситуація у Золотому
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