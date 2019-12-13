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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Андрія Антоненка підозрюють у вбивстві Павла Шеремета: з’явилась реакція ЗСУ

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      Андрій Антоненко / фото із соцмереж

      Ввечері 12 грудня правоохоронці вручили підозру та затримали ветерана війни на Донбасі та музиканта Андрія Антоненка (Riffmaster). Його підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета влітку 2016-го року. В Збройних силах вже відреагували на його затримання.

      Так, офіційне повідомлення на своїй фейсбук-сторінці розмістило Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

      Актуально: У вбивстві Шеремета підозрюють відомого музиканта Андрія Антоненка Riffmaster

      Сержант Антоненко Андрій Сергійович проходить військову службу за контрактом в лавах Сил спеціальних операцій з липня 2017 року, в Командуванні ССО з червня 2019 року,
      – зазначають там.

      У Командуванні додають: за час проходження служби поведінка Антоненка характеризується як позитивна.

      Також у Командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ додали, що готові сприяти проведенню об’єктивного розслідування та "надавати слідству необхідну інформацію з метою встановлення істини".

      Хто такий Андрій Антоненко?Український рок-музикант під ніком Riffmaster. Був також волонтером і активно допомагав армії під час війни на Донбасі. Згодом сам підписав контракт зі Збройними силами і пішов служити у Сили спецоперацій.

      Антоненко є автором пісні "Тихо прийшов, тихо пішов", що стала неофіційним гімном підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ.

      За версією слідства, Антоненко був разом із Юлією Кузьменко біля дому Шеремета напередодні вбивства. Начебто саме тоді волонтерка заклала під авто журналіста вибухівку. 

      Що відомо про вбивство Павла Шеремета:

      Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві під час вибуху його автомобіля.

      Імена підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета:

      • Яна Дугарь,
      • Юлія Кузьменко,
      • Андрій Антоненко,
      • Владислав Грищенко,
      • Інна Грищенко.

      Слідство триває понад 3 роки. За цей час ні організаторів, ні виконавців вибуху не було встановлено.

      Усі підозрювані, до слова, – волонтери та колишні добровольці війни на Донбасі.

      Головне про підозрюваних у справі Шеремета: дивіться відео

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Вбивство Павла Шеремета Андрій Антоненко Riffmaster Збройні сили України Павло Шеремет
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