Андрея Антоненко подозревают в убийстве Павла Шеремета: появилась реакция ВСУ

Вечером 12 декабря правоохранители вручили подозрение и задержали ветерана войны на Донбассе и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster). Его подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета летом 2016-го года. В Вооруженных силах уже отреагировали на его задержание.

Так, официальное сообщение на своей фейсбук-странице разместило Командование Сил специальных операций ВСУ.

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Сержант Антоненко Андрей Сергеевич проходит военную службу по контракту в рядах Сил специальных операций с июля 2017 года, в командовании ССО с июня 2019 года,

– отмечают там.

В командовании добавляют: за время прохождения службы поведение Антоненко характеризуется как положительное.

Также в командовании Сил специальных операций ВСУ добавили, что готовы содействовать проведению объективного расследования и "предоставлять следствию необходимую информацию с целью установления истины".

Кто такой Андрей Антоненко?

Украинский рок-музыкант под ником Riffmaster. Был также волонтером и активно помогал армии во время войны на Донбассе. Позже сам подписал контракт с Вооруженными силами и пошел служить в Силы спецопераций.



Антоненко является автором песни "Тихо прийшов, тихо пішов", ставшей неофициальным гимном подразделения Сил специальных операций ВСУ.

По версии следствия, Антоненко был вместе с Юлией Кузьменко возле дома Шеремета накануне убийства. Якобы именно тогда волонтер заложила под авто журналиста взрывчатку.

Что известно об убийстве Павла Шеремета:

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве при взрыве его автомобиля.

Имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета:

• Яна Дугарь,

• Юлия Кузьменко,

• Андрей Антоненко,

• Владислав Грищенко,

• Инна Грищенко.

Следствие длится более 3 лет. За это время ни организаторов, ни исполнителей взрыва не было установлено.

Все подозреваемые, к слову, – волонтеры и бывшие добровольцы войны на Донбассе.

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