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      Андрея Антоненко подозревают в убийстве Павла Шеремета: появилась реакция ВСУ

      222 Читати новину українською
      Андрей Антоненко / Фото из соцсетей

      Вечером 12 декабря правоохранители вручили подозрение и задержали ветерана войны на Донбассе и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster). Его подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета летом 2016-го года. В Вооруженных силах уже отреагировали на его задержание.

      Так, официальное сообщение на своей фейсбук-странице разместило Командование Сил специальных операций ВСУ.

      Актуально: В убийстве Шеремета подозревают известного музыканта Андрея Антоненко Riffmaster

      Сержант Антоненко Андрей Сергеевич проходит военную службу по контракту в рядах Сил специальных операций с июля 2017 года, в командовании ССО с июня 2019 года,
      – отмечают там.

      В командовании добавляют: за время прохождения службы поведение Антоненко характеризуется как положительное.

      Также в командовании Сил специальных операций ВСУ добавили, что готовы содействовать проведению объективного расследования и "предоставлять следствию необходимую информацию с целью установления истины".

      Кто такой Андрей Антоненко?
      Украинский рок-музыкант под ником Riffmaster. Был также волонтером и активно помогал армии во время войны на Донбассе. Позже сам подписал контракт с Вооруженными силами и пошел служить в Силы спецопераций.

      Антоненко является автором песни "Тихо прийшов, тихо пішов", ставшей неофициальным гимном подразделения Сил специальных операций ВСУ.

      По версии следствия, Антоненко был вместе с Юлией Кузьменко возле дома Шеремета накануне убийства. Якобы именно тогда волонтер заложила под авто журналиста взрывчатку.

      Что известно об убийстве Павла Шеремета:

      Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве при взрыве его автомобиля.

      Имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета:

      • Яна Дугарь,
      • Юлия Кузьменко,
      • Андрей Антоненко,
      • Владислав Грищенко,
      • Инна Грищенко.

      Следствие длится более 3 лет. За это время ни организаторов, ни исполнителей взрыва не было установлено.

      Все подозреваемые, к слову, – волонтеры и бывшие добровольцы войны на Донбассе.

      Главное о подозреваемых по делу Шеремета: смотрите видео

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Убийство Павла Шеремета Андрей Антоненко Riffmaster Вооруженные силы Украины Павел Шеремет
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