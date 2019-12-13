Андрея Антоненко подозревают в убийстве Павла Шеремета: появилась реакция ВСУ
Вечером 12 декабря правоохранители вручили подозрение и задержали ветерана войны на Донбассе и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster). Его подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета летом 2016-го года. В Вооруженных силах уже отреагировали на его задержание.
Так, официальное сообщение на своей фейсбук-странице разместило Командование Сил специальных операций ВСУ.
Актуально: В убийстве Шеремета подозревают известного музыканта Андрея Антоненко Riffmaster
Сержант Антоненко Андрей Сергеевич проходит военную службу по контракту в рядах Сил специальных операций с июля 2017 года, в командовании ССО с июня 2019 года,
– отмечают там.
В командовании добавляют: за время прохождения службы поведение Антоненко характеризуется как положительное.
Также в командовании Сил специальных операций ВСУ добавили, что готовы содействовать проведению объективного расследования и "предоставлять следствию необходимую информацию с целью установления истины".
Кто такой Андрей Антоненко?
Украинский рок-музыкант под ником Riffmaster. Был также волонтером и активно помогал армии во время войны на Донбассе. Позже сам подписал контракт с Вооруженными силами и пошел служить в Силы спецопераций.
Антоненко является автором песни "Тихо прийшов, тихо пішов", ставшей неофициальным гимном подразделения Сил специальных операций ВСУ.
По версии следствия, Антоненко был вместе с Юлией Кузьменко возле дома Шеремета накануне убийства. Якобы именно тогда волонтер заложила под авто журналиста взрывчатку.
Что известно об убийстве Павла Шеремета:
Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве при взрыве его автомобиля.
Имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета:
• Яна Дугарь,
• Юлия Кузьменко,
• Андрей Антоненко,
• Владислав Грищенко,
• Инна Грищенко.
Следствие длится более 3 лет. За это время ни организаторов, ни исполнителей взрыва не было установлено.
Все подозреваемые, к слову, – волонтеры и бывшие добровольцы войны на Донбассе.
Главное о подозреваемых по делу Шеремета: смотрите видео
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