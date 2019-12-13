Дело Шеремета: почему ветеранам "Пуме" и "Буче" не объявили подозрение

Ветераны войны на Донбассе Инна и Владислав Грищенко, с позывными "Пума" и "Буча", являются фигурантами дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, но официальных подозрений им не объявляли. Все потому, что сейчас они фигурируют в деле как лица, которые могут владеть определенной информацией.

Спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что подозрения им еще могут объявить в будущем, если на это будут основания, передает "Громадське".

Интересно: Убийство Шеремета: доведут ли дело до конца

Правоохранитель напомнил, что супруги Грищенко сейчас находятся под стражей. Им ранее объявили подозрения в другом деле – в подготовке покушения на бизнесмена Ивана Вакуленко в городе Косов на Ивано-Франковщине.

"Мы начали с того, что на подозрении в деле Шеремета вышли из-за внимания о покушении на бизнесмена в городе Косов, в частности, в таком элементе, как очень похожее взрывное устройство", – уточнил Шевченко.

По его словам, следователи убеждены, что супружеская пара ветеранов может владеть информацией о деле убийства Шеремета. Следовательно, подозрения им еще могут объявить.

Им пока не предъявлено подозрений непосредственно в причастности к делу Шеремета. Но их контакты, связи, разговоры и другие факты в совокупности говорят, что это те лица, которые очень интересуют следствие, в частности в деле Шеремета,

– отметил спикер.

Важно: Подозреваемым в убийстве Шеремета выбирают меру пресечения: видеотрансляция

Заметим, по мнению следователей, именно Инна и Владислав Грищенко создали взрывчатку, которую заложили под авто Шеремета. Следователи обнаружили на взрывном устройстве их ДНК. Кроме того Владислав Грищенко ранее неоднократно заявлял, что может создать любую взрывчатку за 15 минут.

Что известно об убийстве Павла Шеремета:

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве во время взрыва его автомобиля.

После сотен допросов и экспертиз полиция установила основную версию преступления – Шеремета убили с целью дестабилизации социально-политической ситуации в Украине.

12 декабря Нацполиция задержала и объявила подозрения фигурантам дела. Все подозреваемые, к слову, – волонтеры и бывшие добровольцы войны на Донбассе.

Имена подозреваемых в убийстве Павла Шеремета:

• Яна Дугарь,

• Юлия Кузьменко,

• Андрей Антоненко,

• Владислав Грищенко,

• Инна Грищенко.

13 декабря Печерский райсуд Киева избрал Яне Дугарь меру пресечения – круглосуточный домашний арест. Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко меры пресечения еще выбирают.

Главное о подозреваемых по делу Шеремета: смотрите видео