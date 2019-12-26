Тупости как-то слишком много, – Яна Зинкевич о судах по делу Шеремета

Яна Зинкевич – человек, который с начала войны с Россией помогал украинским военнослужащим. Сначала как доброволец – медик и командир Медицинского батальона "Госпитальеры". Теперь – как народный депутат, который занимается правами и потребностями военнослужащих. 24 канал публикует часть эксклюзивного интервью.

Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета – одно из тех дел, где она была готова выступать поручителем. Обвинения в совершении самого резонансного убийства последних лет, объявленные Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь, прозвучали как упрек всей новой прослойке украинского общества – ветеранам и волонтерам. Поэтому интерес к этому делу вполне понятен.

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Подозреваемые в деле об убийстве Павла Шеремета / Инфографика 24 канала



Яна Зинкевич/Фото 24 канал

Сейчас популярно мнение, что происходит демонизация добровольцев. Она действительно происходит?

Не знаю, можно ли это назвать демонизацией. Но дискредитация, как минимум, происходит точно. У нас в последнее время очень популярны новости, которые подают не как "Муж убил жену", а "АТОшник убил женщину". Когда аналогичные трагедии происходят с гражданскими людьми, они достаточно редко выходят на широкую общественность. Происходит определенное сегментирование, будто среди ветеранов преступников больше. Хотя это не так. Ветераны – это обычный срез населения. Среди них есть хорошие и плохие люди, люди с криминальным прошлым и без него.

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Последнее дело Шеремета показывает, что властям выгодно выставлять в негативном свете ветеранов и волонтеров.

Почему?

Потому что это – те слои населения, которым сейчас больше всего доверяет общество, как не крути, их рейтинг – самый высокий. Это много кого не устраивает. Гораздо легче контролировать людей, которые не способны на сопротивление.



Яна Зинкевич/Фото 24 канал

Дело Шеремета. Чем оно Вас поразило больше всего?

Наверное, показательным назначением виновными именно тех людей, по которым у большинства не будет сомнений. Не зря на роль подозреваемых выбрали достаточно медийных людей, без криминального прошлого.

У меня сложилось впечатление, что вообще было желание довести это дело до абсурда. Полиция имела все возможности для того, чтобы проверить, что один человек из тех, кого они считают подозреваемой, была в зоне проведения АТО, а двое – были дома. При этом все равно выбрали именно их. Выбрали людей, которые, кажется, на эти роли совсем не подходят. Это сделано не просто так. Здесь, судя по всему, есть какие-то свои цели у Авакова.

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Думаете, это именно умысел, а не недоработка или тупость?

Не похоже на тупость. Тупости как-то слишком много. Понимаете, в суде могут быть глупые прокуроры, могут быть глупые следователи, могут быть глупые подтасовки. Но здесь все настолько абсурдно, что вряд ли это может быть реализовано без какой-то команды сверху. Тем более – в суде. Это же мог судья все забраковать, увидев, что обвинения по этому делу недостоверные. Судья мог дать заднюю. Людей могли отпустить.

Но практика показала, что судья каждый раз людей не сильно-то и слушал, свидетели его не слишком интересовали, в материалы дела он тоже, судя по всему, особо не вчитывался. Было с самого начала понятно, что все уже решено. Даже до того, как состоялись суды, уже пошли слухи, что будет два содержания в СИЗО и один домашний арест.



Яна Зинкевич/Фото 24 канал

Какими Вы видите перспективы этого дела?

Я думаю, что дело удастся развалить за несколько месяцев. Но это реально займет время. Очень ценное время для этих людей. Это нанесет огромные репутационные потери. Уже нанесло. Юлия Кузьменко об этом очень правильно говорила в суде: как ей дальше смотреть в глаза родителям детей, которых она будет оперировать? Они все равно будут к ней приходить и иметь определенный страх, потому что большая часть украинцев не просто смотрит телевизор. Они ему верят. Даже если Кузьменко отпустят, часть родителей просто не захочет у нее оперироваться. Даже если все обвинения будут сняты.

Какова вероятность, что большое количество людей действительно будет следить за этим делом, чтобы знать, что в нем происходит и знать имена фигурантов?

Так как все это – люди достаточно медийные, то, думаю, большое количество украинцев все же будет и следить, и знать их имена.

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Что не рассказывают о ветеранах, включая тех, которых сейчас пытаются дискредитировать, хотя стоило бы об этом рассказать людям?

Наверное, каждому гражданину стоит помнить, что ветераны – это защита. Перед нашей страной все еще есть немалые угрозы. Угроза большой войны – в том числе. Поэтому мы должны наших защитников поддерживать и быть для них опорой. Когда будет сложная ситуация, когда будет критическая для страны ситуация, больше нам не на кого опереться. Сил МВД и Нацгвардии не будет достаточно, чтобы защищаться. Ветераны и резервисты станут барьером между Россией и Украиной.



Яна Зинкевич/Фото 24 канал

Думаете, этот барьер еще понадобится?

Да, думаю, понадобится. Сложно спрогнозировать когда именно. Но России верить нельзя. Поэтому мы должны быть готовы создавать этот барьер всегда, даже если он понадобится через три года, через пять или через десять лет. Мы должны понимать, что Россия от нас не отстанет, пока у нее не пройдут эти имперские замашки. А они не пройдут даже со смертью Путина. Эти идеи там поддерживает большое количество населения. Это будет сложно переломить.