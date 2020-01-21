Экс-адвокат Януковича Бабиков знал, что станет заместителем главы ГБР еще до объявления конкурса

Экс-адвокат Виктора Януковича – Александр Бабиков – знал о том, что станет заместителем директора ГБР еще до объявления конкурса на эту должность. Так, Бабиков прекратил свою адвокатскую деятельность еще до того, как конкурс вообще был объявлен, хотя по закону должен был это сделать в трехдневный срок после вступления в должность.

Бабиков прекратил свою адвокатскую деятельность 28 декабря. Об этом свидетельствует соответствующая официальная выдержка с сайта ГБР в отношении Бабикова, который в фейсбуке опубликовала народный депутат от "Голоса" Александра Устинова.

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"Вот только незадачка – документ – выдержка с сайта ГБР об объявлении конкурса датирована 29 декабря", – обратила внимание депутат.



Документ о прекращении адвокатской деятельности Бабикова, датированный 28 декабря / Фото с фейсбук-страницы Устиновой



Сообщение об объявлении конкурса на должность заместителя директора ГБР, датированное 29 декабря / Фото с фейсбук-страницы Устиновой

То есть Бабиков прекратил свою адвокатскую деятельность еще до того, как конкурс был вообще объявлен, хотя по закону "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" должен был бы это сделать в течение 3 дней после вступления в должность.

И пусть после этого нам опять рассказывают, что конкурс за 3 дня в новогодние праздники был проведен не под адвоката Януковича,

– отметила Устинова.

Депутат опубликовала еще 1 фото, содержание которого назвала "ложью ГБР, руководство которого начало делать вид, что конкурс объявили именно 28 декабря, а не 29, хотя это противоречит их же официальному документу".

Сообщение от ГБР о том, что конкурс объявили якобы 28 декабря / Фото с фейсбук-страницы Устиновой

Бабиков стал заместителем директора ГБР: что об этом известно

20 января стало известно, что Александр Бабиков стал первым заместителем директора ГБР. Он работал в юридической фирме Aver Lex, которая защищала интересы экс-президента Виктора Януковича.

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О вероятном назначении Бабикова на должность в ГБР стало известно еще 18 января. Тогда в ОО "Семьи Героев Небесной Сотни" заявляли, что Бабикова нельзя назначать в ГБР из-за конфликта интересов, ведь Бабиков может заниматься делами преступлений против Майдана. В то же время и.о. руководителя ГБР Ирина Венедиктова уверяла, что никакого конфликта интересов не будет.