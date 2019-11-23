Касентний скандал Офісу Президента: що буде з ДБР та Романом Трубою

Трубу "прорвало"? Державне бюро розслідувань сколихнув аудіоскандал. Нещодавно родичі Небесної сотні та їхні адвокати з вимогою скликати позачергове засідання Верховної Ради розпочали кампанію "справам Майдану Труба". Вони не хочуть, щоб справи передавали розслідувати Державному бюро розслідувань.

Нова Верховна Рада з найперших днів роботи вирішила реформувати Державне бюро розслідувань. Цей орган створили в Україні лише кілька років тому. Тоді вона забрала функції слідства у Генпрокуратури і залишила їм лише наглядову. Це загальносвітова практика.

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Однак, проведення заполітизованих ручних "конкурсів" на яких один з керівників(Роман Труба) умовно креатура "Народного фронту", а інша "Блок Петра Порошенка" (Ольга Варченко) не є світовою демократичною практикою. Тож реформа цього органу справді була необхідна.

І у "Слузі народу" напрацювали законопроєкт – основна мета якого з орану "виконавчої влади", який підпорядковується Кабміну зробити "правоохоронний" – підпорядкований президенту.



Роман Труба є керівником Державного бюро розслідування

А також з колективного перетворити його на одноосібний, в якого більшість повноважень буде в голови. Але термін, коли ГПУ втрачала можливість дорозслідувати справи сплинув 20 листопада, і всі справи переходять до ДБР. А Рада ще навіть не ухвалила законопроєкт про реформу органу, хоча це було просто необхідно. Бо на останньому засіданні профільного комітету родичі й адвокати загиблих на Майдані активістів просили, щоб у ДБР без атестації перевели слідчих і прокурорів, які розслідували злочини проти Майдану.

До цього цим займався відділ Спецрозслідувань ГПУ. Його очолював Сергій Горбатюк. Саме його генеральні прокурори, які час від часу змінювались, винуватили у тому, що розслідування злочинів на Майдані не закінчене. Сам же Горбатюк, як власне і родичі потерпілих, вважали його ефективним керівником як і його підлеглих, а в затягуванні справ винуватили керівництво ГПУ.

Власне 20 лютого, справи мали почати передав в ДБР. О, яка дивина, не створили відповідного відділу. Там працює всього кількасот слідчих, необхідних кількох тисяч інших – не добрали. А отже керівник органу сказав, що справи будуть заморожені на невизначений термін. Варто додати, що Роман Труба, будучи ще львівським прокурор сам переслідував Майданівців. І власне, навіть зараз не кається в цьому.

Звісно, перспектива, що справи опиняться в руках Труби і ще будуть заморожені обурила потерпілих, і вони попросили щоб спецвідділ, який займався розслідуваннями перевели без конкурсу в орган. До речі, в ГПУ зараз теж іде переатестація всіх прокурорів. Отже, через такі заяви Труби комітет погодився, що треба перевести всіх слідчих і прокурорів в ДБР, аби не зупинити слідство у справах Майдану.

Проте Рада взялася за питання в останні 20 хвилин останнього пленарного дня в цьому місяці. І, як неочікувано, не встигла їх розглянути. Не просто не встигла, а 3 фракції – "Європейська солідарність", "Батьківщина" і "Опоплатформа – За життя" наполягали на призупиненні розгляду питання аби перейти до "різного".

Що відомо про ДБР?Це правоохоронний орган України, який остаточно перебере на себе функцію досудового (попереднього) слідства від прокуратури. ДБР запрацювало 27 листопада 2018 року. Ідеологія відомства полягає в тому, що воно буде розслідувати кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді та найвищі службовці.



Чим ДБР відрізняється від НАБУ? Розмежування чіткі – НАБУ розслідує кримінальні провадження відносно тих самих людей, що й ДБР, але лише корупційні злочини за тринадцятьма статтями Кримінального кодексу України, а ДБР – за всіма іншими статтями.

Тобто, слухати виступи про це. Хоч, звісно формально це дійсно і мали робити за регламентом. "Слуга народу" і "Голос" вимагали закінчити ухвалення законопроєкту, але "Опоплатформа" скористалась ще однією нормою регламенту і оголосили перерву. Ну звісно, хто б ще так рвався "поховати" справи Майдану.

Отже, до законопроєкта можна повернутись лише 3 грудня. Через це активісти вимагали скликати позачергове засідання Ради, щоб встигнути врятувати справи Майдану. І ще одним аргументом було те, що справи передадуться в руки Романа Труби, якого називають підконтрольним ексзаступнику голови Адміністрації Януковича і "журналісту" Андрію Портнову.



Справи Майдану може розслідувати ДБР

Його власне і називають одним з розробників силових розгонів Майдану. Тож зрозуміло, наскільки він зацікавлений в ефективному розслідуванні. Сам Труба це, звісно заперечує, але як тоді пояснити, що ДБР береться активно розслідувати практично всі справи за його заявами. І, водночас, слідчі дії "анонсує" саме Портнов на своїх сторінках в соцмережах. Цього Труба пояснити теж не може.

Власне на заклики скликати позачергове засідання ні президент, ні голова Верховної Ради не відреагували. Але відреагував генеральний прокурор. Він, як і його попередники, вирішив що справи слідчі і прокурори відділу Горбатюка хочуть ще 10 років розслідувати злочини проти Майдану. І вважає, що треба справи в ДБР передавати. Щоб 10 років, і ще кілька років перерви поки в орган нарешті доберуть необхідну кількість працівників?

Але в цьому питанні наразі навряд щось можна вдіяти. Ймовірно, справи вже передають до ДБР. Але є маленький шанс на не найгірший розвиток подій. Скоро справи можуть опинитись не в руках Романа Труби( чи Портнова), який вирішив їх тимчасово "заморозити" і це прямісінько в шосту річницю початку Революції Гідності. Роман Труба згідно однієї з правок, на якій наполягає "Голос", як і його заступники мають бути звільнені. (Цю правку Рада попередньо підтримала). Але сам Роман Труба чомусь вважає, що ще рано думати про пошук нової роботи.

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Хоча після скандалу з плівками, де ймовірно звучить його голос, його звільнення, думаю, неминуче. Хоча, якщо так то звільняти треба далеко не тільки його. У мережу злили кілька аудіозаписів нібито розмов очільника ДБР із головою Офісу Президента та його заступником, і генпрокурором Русланом Рябошапкою. На записах чути, як людина з голосом ідентичним до Романа Труби, обговорює справи ДБР. Його, до речі, ніби переконують не займатися справами Майдану. Власне. А також наказують припинити обшуки Дніпровській міськраді, "Приватбанку" та НБУ на час візиту місії Міжнародного валютного фонду до України.

Своїм помічникам Труба розповідає про установку від президента. Мовляв, у вересні президент поставив завдання по кількох справах. Якщо впорається, то залишиться на посаді й наступного року. Є серед записів і фрагмент розмови Труби із заступником голови президентського Офісу Андрієм Смірновим. Той переконує вести справи проти п'ятого президента Петра Порошенка і постійно викликати його на допит.

Розмова Андрія Смірнова та Романа Труби:

Сам же Андрій Смірнов у коментарі нашому каналу запевнив, що в офісі Романа Труби жодного разу не був. А злиті аудіозаписи назвав абсурдними.

Дивіться відео, як прокоментував ці записи сам Роман Труба та Руслан Рябошапка:

Звісно, має бути проведена незалежна експертиза, і якщо автентичність запису підтвердиться звільнені мають бути всі фігуранти запису, принаймні ті, чиї голоси звучать на плівках. Повернусь до законопроєкту. Нового голову органу мають обирати знову на конкурсі. І от яким він буде це конкурс? Знову заполітизованим чи ні? В тому варіанті, який підтримали в комітеті поки – так, бо обиратимуть керівника – 3 представники Президента, 3 Верховної Ради й троє міжнародників, яких подасть Кабмін. Але комітет не передбачив для них ключової ролі. Для ухвалення рішення треба всього 5 голосів. А отже представники Президента і Верховної Ради можуть справитись чудово і без них.

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Власне, як би там не було, обраного на такому конкурсі голову навряд можна назвати політично неупередженим. Як результат, через якусь кількість місяців знову почуємо плівки з вказівками. У влади ще є шанс відсторонитись після скандалу від процесу, надати ключову роль у конкурсі громадськості та міжнародним експертам. Чи піде рада на такий крок – буде зрозуміло вже на початку грудня, на першому пленарному засіданні. Тоді Рада продовжить розгляд законопроєкту.