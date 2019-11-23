Труба розповів, коли збирається покинути ДБР
Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба розповів, що готовий покинути свою посаду, але не швидше ніж через три роки.
Про це Труба заявив в ефірі телепередачі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" в п'ятницю ввечері.
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Якщо стоїть питання про те, чи піду я – так, але бажано через три роки,
– сказав він.
На його думку, в даний час мова не йде про недовіру директору ДБР, а про перезавантаження цього органу.
Очільник ДБР зазначив, що за рік роботи цього органу є певні результати, а умови гарантій незалежності ДБР прописані в законі про Державне бюро розслідувань, серед яких і конкурс на посаду директора.
Дивіться "Свобода слова Савіка Шустера" з Романом Трубою:
Що відомо про записи прослушки ТрубиАудіозаписи, зроблені нібито у кабінеті Труби, і на яких чути схожий на його голос, опублікували ввечері 19 листопада у телеграмі на анонімному каналі "Трубу прорвало". Якщо вірити цим записам, то всі резонансні справи в Україні контролюються Офісом Президента.
Зокрема, записи свідчать, що людина зі схожим на Трубу голосом обговорювала: виклики на допит п’ятого президента Петра Порошенка; підозру колишній в. о. міністра охорони здоров’я Уляні Супрун; справу "Приватбанку"; справу самого директора ДБР, його заступників та скандального судді Вовка; закупівлі для армії.
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