Труба розповів, коли збирається покинути ДБР

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба розповів, що готовий покинути свою посаду, але не швидше ніж через три роки.

Про це Труба заявив в ефірі телепередачі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" в п'ятницю ввечері.

Цікаво: Труба відповів на запитання, чому його "консультує Портнов"

Якщо стоїть питання про те, чи піду я – так, але бажано через три роки,

– сказав він.

На його думку, в даний час мова не йде про недовіру директору ДБР, а про перезавантаження цього органу.

Очільник ДБР зазначив, що за рік роботи цього органу є певні результати, а умови гарантій незалежності ДБР прописані в законі про Державне бюро розслідувань, серед яких і конкурс на посаду директора.

Дивіться "Свобода слова Савіка Шустера" з Романом Трубою:

Що відомо про записи прослушки ТрубиАудіозаписи, зроблені нібито у кабінеті Труби, і на яких чути схожий на його голос, опублікували ввечері 19 листопада у телеграмі на анонімному каналі "Трубу прорвало". Якщо вірити цим записам, то всі резонансні справи в Україні контролюються Офісом Президента.



Зокрема, записи свідчать, що людина зі схожим на Трубу голосом обговорювала: виклики на допит п’ятого президента Петра Порошенка; підозру колишній в. о. міністра охорони здоров’я Уляні Супрун; справу "Приватбанку"; справу самого директора ДБР, його заступників та скандального судді Вовка; закупівлі для армії.