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      Труба розповів, коли збирається покинути ДБР

      21 Читать новость на русском
      Роман Труба / dbr.gov.ua

      Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба розповів, що готовий покинути свою посаду, але не швидше ніж через три роки.

      Про це Труба заявив в ефірі телепередачі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" в п'ятницю ввечері.

      Цікаво: Труба відповів на запитання, чому його "консультує Портнов"

      Якщо стоїть питання про те, чи піду я – так, але бажано через три роки,
      – сказав він.

      На його думку, в даний час мова не йде про недовіру директору ДБР, а про перезавантаження цього органу.

      Очільник ДБР зазначив, що за рік роботи цього органу є певні результати, а умови гарантій незалежності ДБР прописані в законі про Державне бюро розслідувань, серед яких і конкурс на посаду директора.

      Дивіться "Свобода слова Савіка Шустера" з Романом Трубою:

      Що відомо про записи прослушки ТрубиАудіозаписи, зроблені нібито у кабінеті Труби, і на яких чути схожий на його голос, опублікували ввечері 19 листопада у телеграмі на анонімному каналі "Трубу прорвало". Якщо вірити цим записам, то всі резонансні справи в Україні контролюються Офісом Президента.

      Зокрема, записи свідчать, що людина зі схожим на Трубу голосом обговорювала: виклики на допит п’ятого президента Петра Порошенка; підозру колишній в. о. міністра охорони здоров’я Уляні Супрун; справу "Приватбанку"; справу самого директора ДБР, його заступників та скандального судді Вовка; закупівлі для армії.

      Все це вигадка, – родичі Анастасії Заворотнюк спростували новини про критичний стан її здоров'я
      22 листопада
      3256
      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини політики Роман Труба Державне бюро розслідувань
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