Труба рассказал, когда собирается покинуть ГБР

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба рассказал, что готов покинуть свой пост, но не быстрее чем через три года.

Об этом Труба заявил в эфире телепередачи "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу вечером.

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Если стоит вопрос о том, уйду ли я – да, но желательно через три года,

– сказал он.

По его мнению, в настоящее время речь не идет о недоверии директору ГБР, а о перезагрузке этого органа.

Глава ГБР отметил, что за год работы есть определенные результаты, а условия гарантий независимости ГБР прописаны в законе о Государственном бюро расследований, среди которых и конкурс на должность директора.

Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" с Романом Трубой:

Что известно о записи прослушки Трубы?Аудиозаписи, сделанные якобы в кабинете Трубы, и на которых слышны похож на его голос, опубликовали вечером 19 ноября во телеграмме на анонимном канале "Трубу прорвало". Если верить этим записям, то все резонансные дела в Украине контролируются Офисом Президента.



В частности, записи свидетельствуют, что человек с похожим на Трубу голосом обсуждала: вызовы на допрос пятого президента Петра Порошенко; подозрение бывший и. о. министра здравоохранения Ульяне Супрун; дело "Приватбанка"; дело самого директора ГБР, его заместителей и скандального судьи Вовка; закупки для армии.