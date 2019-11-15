Хотят уволить Трубу на его заместителей: в Раде планируют перезапустить ГБР

В Верховной Раде предлагают полную перезагрузку Государственного бюро расследований. Соответствующий законопроект уже предложили в комитете по вопросам правоохранительной деятельности.

ГБР хотят забрать от Кабмина, чтобы он подчинялся президенту, передает журналистка 24 канала.

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Кроме того, этот законопроект предусматривает смену главы Государственного бюро расследований и его заместителей.

По словам председателя комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности, Дениса Монастырского, полномочия руководителя ГБР и его заместителей прекращаются досрочно и начинается процесс перезагрузки ГБР.

Отметим, что сейчас директором ГБР является Роман Труба.

Нового главу будут выбирать с помощью конкурса, однако пока точно не известно, какой будет эта процедура, ведь депутаты так и не прошлись по всем правкам.

Народные депутаты также не успели проголосовать за документ, который меняет структуру ГБР, поэтому это они сделают на следующей пленарной неделе.

Что известно о ГБР?Это правоохранительный орган Украины, который окончательно возьмет на себя функцию досудебного (предварительного) следствия от прокуратуры. ГБР заработало 27 ноября 2018 года. Идеология ведомства заключается в том, что оно будет расследовать уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие служащие.



Чем ГБР отличается от НАБУ? Разграничение четкие – НАБУ расследует уголовные производства в отношении тех же людей, что и ГБР, но только коррупционные преступления по тринадцати статьям Уголовного кодекса Украины, а ГБР – по всем другим статьям.