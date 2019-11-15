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      Хочуть звільнити Трубу на його заступників: у Раді планують перезапустити ДБР

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      У Верховній Раді пропонують повне перезавантаження Державного бюро розслідувань. Відповідний законопроєкт вже запропонували у комітеті з питань правоохоронної діяльності.

      ДБР хочуть забрати від Кабміну, аби він підпорядковувався президенту, передає журналістка 24 каналу.

      Важливо! Розслідування злочинів проти Майдану: Горбатюк може очолити підрозділ ДБР

      Окрім того, цей законопроєкт передбачає зміну голови Державного бюро розслідувань та його заступників.

      За словами голови комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності, Дениса Монастирського, повноваження керівника ДБР та його заступників припиняються достроково та розпочинається процес перезавантаження ДБР.

      Зазначимо, що зараз директором ДБР є Роман Труба.

      Нового голову обиратимуть за допомогою конкурсу, проте наразі точно не відомо, якою буде ця процедура, адже депутати так і не пройшлися по всіх правках.

      Народні депутати також не встигли проголосувати за документ, який змінює структуру ДБР, тому це вони зроблять на наступному пленарному тижні.

      Що відомо про ДБР? Це правоохоронний орган України, який остаточно перебере на себе функцію досудового (попереднього) слідства від прокуратури. ДБР запрацювало 27 листопада 2018 року. Ідеологія відомства полягає в тому, що воно буде розслідувати кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці.

      Чим ДБР відрізняється від НАБУ? Розмежування чіткі – НАБУ розслідує кримінальні провадження відносно тих самих людей, що й ДБР, але лише корупційні злочини за тринадцятьма статтями Кримінального кодексу України, а ДБР – за всіма іншими статтями.

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      Автор: Анна Калюжна
      Теги: Новини України Верховна Рада Державне бюро розслідувань Роман Труба
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