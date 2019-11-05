Розслідування злочинів проти Майдану: Горбатюк може очолити підрозділ ДБР

Ексглава спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк може очолити структурний підрозділ ДБР щодо розслідування справ проти Майдану. Для цього він повинен взяти участь у конкурсі і пройти відбір.

Директор ДБР Роман Труба на брифінгу зазначив, що найближчим часом в ДБР створять окремий структурний підрозділ, що займатиметься розслідуванням кримінальних проваджень справ Майдану.

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За словами Труби, сам Горбатюк в особистій розмові з ним не просив про це.

Якщо Горбатюк виявить бажання взяти участь в конкурсі – будь ласка. Але умови для всіх рівні,

– наголосив керівник ДБР.

Він також звернув увагу на те, що зараз не існує особливого порядку переведення або прийому на роботу слідчих Генпрокуратури.

Відзначимо, що раніше Сергій Горбатюк заявив, глава Офісу президента України Андрій Богдан хотів згорнути розслідування злочинів, що трапилися під час Революції Гідності у 2014 році. За словами Горбатюка, Богдан мав бажання припинити й розслідування економічних злочинів президента-втікача Віктора Януковича та його оточення.

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Що відомо про Сергія Горбатюка та розслідування справ Майдану: коротко