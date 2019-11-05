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      Розслідування злочинів проти Майдану: Горбатюк може очолити підрозділ ДБР

      2111 Читать новость на русском
      Сергій Горбатюк
      Сергій Горбатюк / argumentua.com

      Ексглава спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк може очолити структурний підрозділ ДБР щодо розслідування справ проти Майдану. Для цього він повинен взяти участь у конкурсі і пройти відбір.

      Директор ДБР Роман Труба на брифінгу зазначив, що найближчим часом в ДБР створять окремий структурний підрозділ, що займатиметься розслідуванням кримінальних проваджень справ Майдану. 

      До теми: Мене звільнили без жодних підстав, – Горбатюк різко відреагував на рішення Рябошапки

      За словами Труби, сам Горбатюк в особистій розмові з ним не просив про це.

      Якщо Горбатюк виявить бажання взяти участь в конкурсі – будь ласка. Але умови для всіх рівні,
      – наголосив керівник ДБР.

      Він також звернув увагу на те, що зараз не існує особливого порядку переведення або прийому на роботу слідчих Генпрокуратури.

      Відзначимо, що раніше Сергій Горбатюк заявив, глава Офісу президента України Андрій Богдан хотів згорнути розслідування злочинів, що трапилися під час Революції Гідності у 2014 році. За словами Горбатюка, Богдан мав бажання припинити й розслідування економічних злочинів президента-втікача Віктора Януковича та його оточення.

      Читайте також: Богдан хотів загальмувати розслідування справ щодо Майдану та Януковича, – Горбатюк

      Що відомо про Сергія Горбатюка та розслідування справ Майдану: коротко

      • 23 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про його звільнення;
      • відділ Горбатюка займався розслідуванням справ Майдану.
      • 21 жовтня у ГПУ створили департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, скоєні під час Революції Гідності 2013-2014 років.
      • А злочини часів Майдану тепер розслідуватиме Державне бюро розслідувань, за діяльністю якого наглядатиме новостворений департамент у Генпрокуратурі.
      • Після звільнення Горбатюк заявив, що слідство у справах Майдану призупинено, в ГПУ, зі свого боку, розслідування та забезпечення невідворотності покарання у справах Майдану називають пріорітетними.
      • 19 лютого 2019 року напередодні річниці розстрілів у центрі Києва моніторингова місія ООН з прав людини в Україні констатувала, що за 5 років після протестів на Майдані досягнуто лише обмежений прогрес у розслідуванні вбивств і насильницьких смертей 98 осіб.
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Державне бюро розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк Роман Труба
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