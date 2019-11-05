Расследование преступлений против Майдана: Горбатюк может возглавить подразделение ГБР

Эксглава спецрасследования Генпрокуратуры Сергей Горбатюк может возглавить структурное подразделение ГБР по расследованию дел против Майдана. Для этого он должен принять участие в конкурсе и пройти отбор.

Директор ГБР Роман Труба на брифинге отметил, что в ближайшее время в ГБР создадут отдельное структурное подразделение, которое будет заниматься расследованием уголовных производств дел Майдана.

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По словам Трубы, сам Горбатюк в личной беседе с ним не просил об этом.

Если Горбатюк изъявит желание принять участие в конкурсе – пожалуйста. Но условия для всех равные,

- отметил руководитель ГБР.

Он также обратил внимание на то, что сейчас не существует особого порядка перевода или приема на работу следователей Генпрокуратуры.

Отметим, что ранее Сергей Горбатюк заявил, глава Офиса президента Украины Андрей Богдан хотел свернуть расследование преступлений, произошедших во время Революции Достоинства в 2014 году. По словам Горбатюка, Богдан имел желание прекратить и расследование экономических преступлений беглого президента Виктора Януковича, и его окружения.

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Что известно про Сергея Горбатюка и расследования дел Майдана: кратко