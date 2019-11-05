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      Расследование преступлений против Майдана: Горбатюк может возглавить подразделение ГБР

      18 Читати новину українською
      Сергей Горбатюк
      Сергей Горбатюк / argumentua.com

      Эксглава спецрасследования Генпрокуратуры Сергей Горбатюк может возглавить структурное подразделение ГБР по расследованию дел против Майдана. Для этого он должен принять участие в конкурсе и пройти отбор.

      Директор ГБР Роман Труба на брифинге отметил, что в ближайшее время в ГБР создадут отдельное структурное подразделение, которое будет заниматься расследованием уголовных производств дел Майдана.

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      По словам Трубы, сам Горбатюк в личной беседе с ним не просил об этом.

      Если Горбатюк изъявит желание принять участие в конкурсе – пожалуйста. Но условия для всех равные,
      - отметил руководитель ГБР.

      Он также обратил внимание на то, что сейчас не существует особого порядка перевода или приема на работу следователей Генпрокуратуры.

      Отметим, что ранее Сергей Горбатюк заявил, глава Офиса президента Украины Андрей Богдан хотел свернуть расследование преступлений, произошедших во время Революции Достоинства в 2014 году. По словам Горбатюка, Богдан имел желание прекратить и расследование экономических преступлений беглого президента Виктора Януковича, и его окружения.

      Читайте также: Богдан хотел затормозить расследование дел по Майдану и Януковичу – Горбатюк

      Что известно про Сергея Горбатюка и расследования дел Майдана: кратко

      • 23 октября генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о его увольнении;
        отдел Горбатюка занимался расследованием дел Майдана.
      • 21 октября в ГПУ создали департамент процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства 2013-2014 годов.
      • А преступления времен Майдана теперь будет расследовать Государственное бюро расследований, за деятельностью которого будет присматривать вновь созданный департамент в Генпрокуратуре.
      • После увольнения Горбатюк заявил, что следствие по делам Майдана приостановлено, в ГПУ, со своей стороны, расследования и обеспечение неотвратимости наказания по делам Майдана называют приоритетными.
      • 19 февраля 2019 года накануне годовщины расстрелов в центре Киева мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине констатировала, что за 5 лет после протестов на Майдане достигнут лишь ограниченный прогресс в расследовании убийств и насильственных смертей 98 человек.
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Роман Труба Сергей Горбатюк ГПУ Государственное бюро расследований
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