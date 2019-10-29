Меня уволили без всяких оснований, – Горбатюк резко отреагировал на решение Рябошапки

Бывший руководитель департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что переаттестация в Генпрокуратуре якобы является незаконной, а Руслан Рябошапка не имел никаких оснований его увольнять.

Об этом он сказал в прямом эфире программы "После всего". По его словам, он написал заявление о невозможности выполнения порядка проведения аттестации, поскольку считает, что она может привести к необратимым, губительным последствиям как для этого органа, так и для конкретных уголовных производств.

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"Сама аттестация не выявляет ни компетентных, ни добропорядочных. В ней не прописаны реагирования на журналистские расследования, не проверяется сотни жалоб пострадавших, участников процесса, которые давались в конкретных уголовных процессах, что нарушены их права, потому что у комиссии нет доступа к этим делам", – пояснил Горбатюк.

В то же время он отметил, что кроме этого, согласно законодательству, он как руководитель следственного управления и следователь, имел право доработать до начала работы офиса генпрокурора.

То есть не предусматривается увольнение следователей. Генеральный прокурор не только не предоставил ответа, он уволил, не имея законных оснований. Если он не видел меня как следователя в Офисе генпрокурора, потому что я не написал по установленной форме заявление, но я обосновал, что не могу выполнять незаконные указания, то никаких оснований увольнять 23 октября, а не в день создания Офиса, у него не было,

– сказал бывший прокурор.

Также добавил: "Почему он такое сделал, у меня есть много предположений. Но, прежде всего, это нежелание реагировать на нарушения закона, нежелание обеспечивать расследования, которым мы занимались. Прежде всего коррупционных".

Что известно про Сергея Горбатюка?

Украинский юрист, с 17 декабря 2014 года занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления – начальник управления специальных расследований ГПУ. Летом 2014 года Горбатюк возглавил расследование преступлений во время Революции Достоинства, но значительных достижений в расследовании не достиг.