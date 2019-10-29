Мене звільнили без жодних підстав, – Горбатюк різко відрегував на рішення Рябошапки

Екскерівник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що переатестація в Генпрокуратурі нібито є незаконною, а Руслан Рябошапка не мав жодних підстав його звільняти.

Про це він сказав в прямому ефірі програми "Після всього". За його словами, він написав заяву про неможливість виконання порядку проведення атестації, бо вважає, що вона може призвести до незворотних, згубних наслідків як для цього органу, так і для конкретних кримінальних проваджень.

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"Сама атестація виявляє ні компетентних, ні доброчесних. В ній не прописані реагування на журналістські розслідування, не перевіряється сотні скарг потерпілих, учасників процесу, які давалися в конкретних кримінальних провадженнях, що порушені їхні права, тому що в комісії немає доступу до цих справ", – пояснив Горбатюк.

Водночас він наголосив, що окрім цього, згідно з законодавством, він як керівник слідчого управління і слідчий, мав право допрацювати до початку роботи Офісу генпрокурора.

Тобто не передбачається звільнення слідчих. Генеральний прокурор не тільки не надавши відповіді, він звільнив не маючи законних підстав. Якщо він не бачив мене як слідчого в Офісі генпрокурора, тому що я не написав встановленої форми заяву, але я обґрунтував, що не можу виконувати незаконні вказівки, то жодних підстав звільняти 23 жовтня, а не в день створення Офісу, в нього не було,

– сказав колишній прокурор.

Також додав: "Чому він таке зробив в мене є багато припущень. Але, насамперед, це небажання реагувати на порушення закону, небажання забезпечувати розслідування, якими ми займалися. Насамперед корупційних".

Що відомо про Сергія Горбатюка? Український правник, з 17 грудня 2014 року обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління – начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ. Влітку 2014 року Горбатюк очолив розслідування злочинів під час Революції Гідності, але значних досягнень у розслідуванні не було досягнуто.