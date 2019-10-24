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      Розслідування злочинів проти Майдану зупинено, – Горбатюк

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      Сергій Горбатюк
      Сергій Горбатюк / День

      Колишній начальник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури України Сергій Горбатюк заявив, що ГПУ практично зупинила розслідування злочинів проти активістів Революції гідності.

      В ефірі 5 каналу Горбатюк розповів, що за час його роботи управління спецрозслідувань повідомило про підозру у справах Майдану 448 особам, передало до суду 298 обвинувальних актів, внаслідок чого винесено 57 вироків.

      Цікаво: Рябошапка вважає, що злочинної групи Януковича не існувало, – Горбатюк

      На жаль, на сьогодні роботу фактично призупинено... Керівництво ГПУ не бажає бачити у новоствореному департаменті процесуального керівництва тих, хто займається "майданівськими справами",
      – заявив Горбатюк.

      Він зауважив, що переатестацію не пройшли шестеро слідчих його управління, які успішно розслідували справи про вбивство активістів "Євромайдану".

      Горбатюк наголосив, що Рябошапка та його заступник Віктор Чумак не виконали доручення Президента Володимира Зеленського про допомогу у розслідуванні "майданівських справ".

      Зокрема в новостворений департамент нагляду за "майданівськими справами" не призначені працівники, які вели розслідування цих кримінальних проваджень останні 5 років.

      Дивіться відео із заявою Горбатюка:

      Варто зазначити, що 21 жовтня у Генеральній прокуратурі України створили окремий департамент, який повинен займатися розслідуванням злочинів проти Революції гідності 2013-2014 років.

      Генпрокурор наголосив, що діяльність нового департаменту буде повністю зосереджена на процесуальному керівництві у провадженнях щодо злочинів, скоєних під час Революції Гідності.

      Що відомо про справи Майдану?Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану", що нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).

      Святошинський райсуд Києва розглядає справу проти ексберкутівців Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського. Їх звинувачують у масових розстрілах людей на Майдані 20 лютого 2014 року.

      Станом на лютий 2018 року слідством було встановлено 48 фактів убивств та 80 фактів замахів на вбивства людей 20 лютого 2014 року в центрі Києва. 15 січня 2019 року суд розпочав допити свідків сторони обвинувачення.

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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини політики ГПУ Євромайдан Сергій Горбатюк
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