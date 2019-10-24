Розслідування злочинів проти Майдану зупинено, – Горбатюк

Колишній начальник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури України Сергій Горбатюк заявив, що ГПУ практично зупинила розслідування злочинів проти активістів Революції гідності.

В ефірі 5 каналу Горбатюк розповів, що за час його роботи управління спецрозслідувань повідомило про підозру у справах Майдану 448 особам, передало до суду 298 обвинувальних актів, внаслідок чого винесено 57 вироків.

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На жаль, на сьогодні роботу фактично призупинено... Керівництво ГПУ не бажає бачити у новоствореному департаменті процесуального керівництва тих, хто займається "майданівськими справами",

– заявив Горбатюк.

Він зауважив, що переатестацію не пройшли шестеро слідчих його управління, які успішно розслідували справи про вбивство активістів "Євромайдану".

Горбатюк наголосив, що Рябошапка та його заступник Віктор Чумак не виконали доручення Президента Володимира Зеленського про допомогу у розслідуванні "майданівських справ".

Зокрема в новостворений департамент нагляду за "майданівськими справами" не призначені працівники, які вели розслідування цих кримінальних проваджень останні 5 років.

Дивіться відео із заявою Горбатюка:

Варто зазначити, що 21 жовтня у Генеральній прокуратурі України створили окремий департамент, який повинен займатися розслідуванням злочинів проти Революції гідності 2013-2014 років.

Генпрокурор наголосив, що діяльність нового департаменту буде повністю зосереджена на процесуальному керівництві у провадженнях щодо злочинів, скоєних під час Революції Гідності.

Що відомо про справи Майдану?Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану", що нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).



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