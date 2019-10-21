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      В ГПУ створили департамент, що займеться розслідуванням злочинів проти Майдану

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      Злочинами проти Майдану займеться окремий департамент ГПУ
      Злочинами проти Майдану займеться окремий департамент ГПУ / narodna-pravda.ua

      В Генеральній прокуратурі України створено окремий департамент, який займатиметься розслідуванням злочинів проти Революції гідності 2013-2014 років. Генпрокурор Руслан Рябошапка вже підписав відповідний указ.

      До складу нового департаменту входитимуть три відділи прокуратури, повідомляє ГПУ.

      До слова: ГПУ звільнила трьох прокурорів, які займалися справами Майдану

      Натомість у структурі Генпрокуратури ліквідовано управління організації та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії.

      Діяльність нового департаменту буде повністю зосереджена на процесуальному керівництві у провадженнях щодо злочинів, скоєних під час Революції Гідності.

      Що відомо про справи Майдану?Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику "Справу Майдану", що нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 91 людини (78 мітингувальників та 13 силовиків).

      Святошинський райсуд Києва розглядає справу проти ексберкутівців Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського. Їх звинувачують у масових розстрілах людей на Майдані 20 лютого 2014 року.

      Станом на лютий 2018 року слідством було встановлено 48 фактів убивств та 80 фактів замахів на вбивства людей 20 лютого 2014 року в центрі Києва. 15 січня 2019 року суд розпочав допити свідків сторони обвинувачення.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики ГПУ Руслан Рябошапка Євромайдан Небесна Сотня
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