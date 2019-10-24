Рябошапка вважає, що злочинної групи Януковича не існувало, – Горбатюк

Експрокурор Сергій Горбатюк, якого звільнили з посади начальника Управління спеціальних розслідувань, стверджує, що на думку генпрокурора Руслана Рябошапки злочинної організації президента-втікача Віктора Януковича не існувало.

За словами Горбатюка, Рябошапка взагалі вважає її вигадкою колишнього генпрокурора Луценка. Про це він розповів у інтерв'ю "Радіо НВ".

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З перших днів Рябошапка зайняв таку позицію, що злочинної організації Януковича немає, "на нашу думку, це вигадка Луценка", – такі фрази говорили,

– розповів колишній прокурор.

Водночас Горбатюк наголосив, що всі відповідні підозри були спрямовані Януковичу і тодішньому керівництву країни, зокрема, ексміністру внутрішніх справ Віталію Захарченку, ексглаві ГПУ Віктора Пшонки, колишньому прем'єр-міністру Миколі Азарову та його заступнику, на підставі зібраних слідчими доказів.

Він зазначив, що на його думку, такі заяви свідчать про намір зруйнувати напрямок розслідування проти учасників режиму Януковича.

Я казав: "Якщо ви хочете не бачити ознак злочинної організації, вважаєте, що це якась вигадка – будь ласка, там є 5000 томів, читайте, виписуйте докази і виносьте постанову про закриття кримінального провадження,

– заявив Горбатюк.

Звільнений прокурор вважає, що його усунули через те, що він заважав намірам зупинити розслідування злочинів доби Януковича.

Генеральна прокуратура звільнила Сергія Горбатюка після того, як чиновник не подав заяву на переатестацію.

Що передувало звільненню Горбатюка з ГПУ?

Напередодні Сергія Горбатюка та ще понад 200 прокурорів не допустили до переатестації , яка проводиться в рамках реформування Генпрокуратури в Офіс генпрокурора.

Сам Горбатюк заявив, що відмовився писати заяву на проходження переатестації за встановленим керівництвом ГПУ зразком. На його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

Для допуску до переатестації необхідно було подати заяву зі згодою на те, що під час співбесіди можуть брати до уваги анонімну інформацію про прокурора, що не підлягає офіційному підтвердженню.

Усіх прокурорів, що не подали заяви на проходження переатестації до 15 жовтня, мають звільнити. Сама ж переатестація розпочалася з 21 жовтня.

Що відомо про Сергія Горбатюка?Український правник, з 17 грудня 2014 року – заступник начальника Головного слідчого управління – начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ. Влітку 2014 року Горбатюк очолив розслідування злочинів під час Революції Гідності, але значних досягнень у розслідуванні не було досягнуто.