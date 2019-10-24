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      Рябошапка считает, что преступной группы Януковича не было, – Горбатюк

      49 Читати новину українською
      Сергей Горбатюк
      Сергей Горбатюк / 24 Канал

      Експрокурор Сергей Горбатюк, которого уволили с должности начальника Управления специальных расследований, утверждает, что по мнению генпрокурора Руслана Рябошапки, преступной организации беглого президента Виктора Януковича не было.

      По словам Горбатюк, Рябошапка вообще считает ее вымыслом бывшего генпрокурора Луценко. Об этом он рассказал в интервью "Радио НВ".

      Интересно: Горбатюк не допустили к переаттестации на должность в Офис генпрокурора

      С первых дней Рябошапка занял такую ​​позицию, что преступной организации Януковича нет "по нашему мнению, это выдумка Луценко", – такие фразы говорили,
      – рассказал бывший прокурор.

      В то же время Горбатюк отметил, что все соответствующие подозрения были направлены Януковичу и тогдашнему руководству страны, в частности, эксминистр внутренних дел Виталию Захарченко, бывшего главы ГПУ Виктора Пшонки, бывшему премьер-министру Николаю Азарову и его заместителю, на основании собранных следователями доказательств.

      Он отметил, что по его мнению, такие заявления свидетельствуют о намерении разрушить направление расследования против участников режима Януковича.

      Я говорил: "Если вы хотите не видеть признаков преступной организации, считаете, что это какая-то выдумка – пожалуйста, там есть 5000 томов, читайте, выписывайте доказательства и выносите постановление о закрытии уголовного производства,
      – заявил Горбатюк.

      Бывший прокурор считает, что его отстранили из-за того, что он мешал намерениям остановить расследование преступлений суток Януковича.

      Генеральная прокуратура уволила Сергея Горбатюк после того, как чиновник не подал заявление на переаттестацию.

      Что предшествовало увольнению Горбатюка с ГПУ?

      Накануне Сергея Горбатюка и еще более 200 прокуроров не допустили к переаттестации, которая проводится в рамках реформирования Генпрокуратуры в Офис генпрокурора.

      Сам Горбатюк заявил, что отказался писать заявление на прохождение переаттестации по установленному руководством Генпрокуратуры образцу. По его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

      Для допуска к переаттестации необходимо было подать заявление с согласием на то, что во время собеседования могут брать в рассчет анонимную информацию о прокуроре, которая не подлежит официальному подтверждению.

      Всех прокуроров, которые не подали заявление на прохождение переаттестации до 15 октября, должны уволить. Сама же переаттестация началась с 21 октября.

      Что известно о Сергее Горбатюке?Украинский юрист, с 17 декабря 2014 года – заместитель начальника Главного следственного управления – начальник управления специальных расследований ГПУ. Летом 2014 года Горбатюк возглавил расследование преступлений во время Революции Достоинства, но значительных достижений в расследовании не было достигнуто.

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      Теги: Виктор Янукович Руслан Рябошапка Сергей Горбатюк ГПУ Новости Украины Новости политики
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