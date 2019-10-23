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      Горбатюка уволили из Генпрокуратуры

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      Сергей Горбатюк уволен из Генпрокуратуры - причина увольнения
      Горбатюка уволили из ГПУ / Фото с Facebook

      Генеральная прокуратура уволила начальника Управления спецрасследований Сергея Горбатюка.

      Сам Горбатюк отметил, что об увольнении ему сообщили по телефону, пишет theБабель.

      Интересно: Горбатюк не допустили к переаттестации на должность в Офис генпрокурора

      Приказа не видел. По телефону из отдела кадров сообщили об увольнении,
      – сказал Горбатюк.

      Что предшествовало увольнению Горбатюка с ГПУ?

      Накануне Сергея Горбатюка и еще более 200 прокуроров не допустили к переаттестации, которая проводится в рамках реформирования Генпрокуратуры в Офис генпрокурора.

      Сам Горбатюк заявил, что отказался писать заявление на прохождение переаттестации по установленному руководством Генпрокуратуры образцу. По его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

      Для допуска к переаттестации необходимо было подать заявление с согласием на то, что во время собеседования могут брать в рассчет анонимную информацию о прокуроре, которая не подлежит официальному подтверждению.

      Всех прокуроров, которые не подали заявление на прохождение переаттестации до 15 октября, должны уволить. Сама же переаттестация началась с 21 октября.

      Что известно о Сергее Горбатюке?Украинский юрист, с 17 декабря 2014 года – заместитель начальника Главного следственного управления – начальник управления специальных расследований ГПУ. Летом 2014 года Горбатюк возглавил расследование преступлений во время Революции Достоинства, но значительных достижений в расследовании не было достигнуто.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики ГПУ Сергей Горбатюк
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