Горбатюка уволили из Генпрокуратуры

Генеральная прокуратура уволила начальника Управления спецрасследований Сергея Горбатюка.

Сам Горбатюк отметил, что об увольнении ему сообщили по телефону, пишет theБабель.

Интересно: Горбатюк не допустили к переаттестации на должность в Офис генпрокурора

Приказа не видел. По телефону из отдела кадров сообщили об увольнении,

– сказал Горбатюк.

Что предшествовало увольнению Горбатюка с ГПУ?

Накануне Сергея Горбатюка и еще более 200 прокуроров не допустили к переаттестации, которая проводится в рамках реформирования Генпрокуратуры в Офис генпрокурора.

Сам Горбатюк заявил, что отказался писать заявление на прохождение переаттестации по установленному руководством Генпрокуратуры образцу. По его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

Для допуска к переаттестации необходимо было подать заявление с согласием на то, что во время собеседования могут брать в рассчет анонимную информацию о прокуроре, которая не подлежит официальному подтверждению.

Всех прокуроров, которые не подали заявление на прохождение переаттестации до 15 октября, должны уволить. Сама же переаттестация началась с 21 октября.

Что известно о Сергее Горбатюке?Украинский юрист, с 17 декабря 2014 года – заместитель начальника Главного следственного управления – начальник управления специальных расследований ГПУ. Летом 2014 года Горбатюк возглавил расследование преступлений во время Революции Достоинства, но значительных достижений в расследовании не было достигнуто.