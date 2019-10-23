Горбатюка звільнили з Генпрокуратури

Генеральна прокуратура звільнина начальника Управління спецрозслідувань Сергія Горбатюка. Це сталося після того, як чиновник не подав заяву на атестацію.

Сам Горбатюк відзначив, що про звільнення йому повідомили по телефону, пише theБабель.

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Наказу не бачив. По телефону з відділу кадрів повідомили про звільнення,

– сказав Горбатюк.

Що передувало звільненню Горбатюка з ГПУ?

Напередодні Сергія Горбатюка не допустили до атестації, яка проводиться в рамках реформування Генпрокуратури.

Сам Горбатюк заявив, що відмовився писати заяву на проходження переатестації за встановленим керівництвом ГПУ зразком. На його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

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Що відомо про Сергія Горбатюка?Український правник, з 17 грудня 2014 року – заступник начальника Головного слідчого управління – начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ. Влітку 2014 року Горбатюк очолив розслідування злочинів під час Революції Гідності, але значних досягнень у розслідуванні не було досягнуто.