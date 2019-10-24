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      Расследование преступлений против Майдана остановлено, – Горбатюк

      59 Читати новину українською
      Сергей Горбатюк
      Сергей Горбатюк / День

      Бывший начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что ГПУ практически остановила расследование преступлений против активистов Революции Достоинства.

      В эфире 5 канала Горбатюк рассказал, что за время его работы управление спецрасследований сообщило о подозрении по делам Майдана 448 лицам, передало в суд 298 обвинительных актов, в результате чего вынесено 57 приговоров.

      Интересно: Рябошапка считает, что преступной группы Януковича не было, – Горбатюк

      К сожалению, на сегодня работу фактически приостановлено... Руководство ГПУ не желает видеть в новом департаменте процессуального руководства тех, кто занимается "майдановскими делами",
      – заявил Горбатюк.

      Он отметил, что переаттестацию не прошли шесть следователей его управления, которые успешно расследовали дела об убийстве активистов "Евромайдана".

      Горбатюк отметил, что Рябошапка и его заместитель Виктор Чумак не выполнили поручение Президента Владимира Зеленского о помощи в расследовании "майдановских дел".

      В частности в новосозданный департамент надзора за "майдановскими делами" не назначены работники, которые вели расследование этих уголовных производств последние 5 лет.

      Смотрите видео с заявлением Горбатюка:

      Стоит отметить, что 21 октября в Генеральной прокуратуре Украины создали отдельный департамент, который должен заниматься расследованием преступлений против Революции достоинства 2013-2014 годов.

      Генпрокурор отметил, что деятельность нового департамента будет полностью сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства.

      Что известно о делах Майдана?Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одно большое "Дело Майдана", насчитывающее 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 91 человека (78 митингующих и 13 силовиков).

      Святошинский райсуд Киева рассматривает дело против экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014.

      По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева. 15 января 2019 года суд начал допросы свидетелей стороны обвинения.

      blog_ava
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Сергей Горбатюк ГПУ Новости политики Евромайдан
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