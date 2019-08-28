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      Зеленський засумнівався, чи залишати Авакова в уряді, – ЗМІ

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      Президент не знає, чи залишить Авакова в уряді
      Президент не знає, чи залишить Авакова в уряді / Getty Images

      Президент Володимир Зеленський вагається, чи залишати міністра внутрішніх справ Арсена Авакова в уряді. Глава держави визнав, що це рішення складне, оскільки він знає всі плюси і мінуси міністра.

      Майбутні депутати запитали у Володимира Зеленського про призначення Аресна Авакова під час зустрічі у виставковому центрі "Парковий". Президент відповів, що "рішення ще не прийнято", пише "ЛИГА.Новости".

      Тим часом: Аваков – чорт: українці вийшли на акцію проти міністра і запалили фаєри

      Президент зауважив, що хоче бачити на цій посаді нове обличчя, але його водночас цікавлять професійні якості міністра.

      Новообраний депутат Олександр Федієнко підтвердив, що на закритій зустрічі Зеленського з депутатами від "Слуги народу" обговорювали долю Авакова.

      Співрозмовник уточнив, що президент думає над 4 кандидатурами на посаду міністра МВС. Хто ці люди – наразі невідомо.

      Новина доповнюється.

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      Теги: Новини України Новини політики
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