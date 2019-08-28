Зеленський засумнівався, чи залишати Авакова в уряді, – ЗМІ

Президент Володимир Зеленський вагається, чи залишати міністра внутрішніх справ Арсена Авакова в уряді. Глава держави визнав, що це рішення складне, оскільки він знає всі плюси і мінуси міністра.

Майбутні депутати запитали у Володимира Зеленського про призначення Аресна Авакова під час зустрічі у виставковому центрі "Парковий". Президент відповів, що "рішення ще не прийнято", пише "ЛИГА.Новости".

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Президент зауважив, що хоче бачити на цій посаді нове обличчя, але його водночас цікавлять професійні якості міністра.

Новообраний депутат Олександр Федієнко підтвердив, що на закритій зустрічі Зеленського з депутатами від "Слуги народу" обговорювали долю Авакова.

Співрозмовник уточнив, що президент думає над 4 кандидатурами на посаду міністра МВС. Хто ці люди – наразі невідомо.

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