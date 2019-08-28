Аваков – чорт: українці вийшли на акцію проти міністра і запалили фаєри
Українці влаштували протест проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова під Офісом Президента України. Вони вимагають від президента Володимира Зеленського не призначати Авакова в новий уряд. Учасники протесту переконані, що міністру не місце ні в Кабміні, і у владі взагалі
Акція – без політичних прапорів та гасел. У ній беруть участь громадські організації та рухи, правозахисники, захисники активістів, ветерани, потерпілі від дій правоохоронців, родичі загиблих та екс-поліцейські.
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Учасники протесту тримають у руках плакати з написами "Аваков – чорт", "Хто замовив Катю Гандзюк?", "Володя, нам Аваков не потрібен. А тобі?". Присутні також вигукують: "Аваков – чорт" та "Авакова – собаку – повісить на гілляку". Активісти запалили фаєри.
Ми стикаємося з цим щодня: якщо у вас щось вкрадуть, шансів, що поліція вам допоможе, дуже мало. По друге, ми всі знаємо про резонансні справи щодо адвокатки Наздровської, Гандзюк, які поліція просто саботує. У всіх цих справах поліція під Аваковим покриває замовників і виконавців,
– розповів учасник акції Олександр.
Акція протесту проти Авакова в новому уряді / Фото Анни Калюжної (24 канал)
Дивіться відео з акції "Аваков – чорт":
Ще в анонсі акції протесту її учасники перелічили "здобутки" Авакова на посаді міністра:
- провалена реформа органів внутрішніх справ,
- переатестація, наслідком якої стала реабілітація "ментовських" кадрів та "беркутів",
- патрульна поліція, яка стала ширмою для старих "мєнтів", зрештою занепала, бо була кинута напризволяще самим міністром,
- десятки замовних вбивств та нападів на громадських діячів, патріотів, адвокатів, журналістів, політиків, правозахисників, які лишаються нерозкритими, недорозслідуваними, злитими,
- корупційні закупівлі поліцейських авто Prius, рюкзаків і так далі, від яких вдалося "відмазатися",
- "чорні діри" прикордонної служби, через які втікають нападники та вбивці,
- сумнівні та небезпечні призначення в МВС,
- "злиті" за допомогою поліції резонансні корупційні справи, в тому числі – справи НАБУ.