20:38
28 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБВАЛ БУДИНКУ В ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Секретна місія робота Феді. Російська пошта міняє формат
      Вєсті Кремля
      21:46, 27 серпня
      Вєсті.UA: Які плани у Зеленського на Добкіна. Навіщо Шуфричу комітет свободи слова
      Вєсті.UA
      20:05, сьогодні
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБВАЛ БУДИНКУ В ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ

      Аваков – чорт: українці вийшли на акцію проти міністра і запалили фаєри

      1333 Читать новость на русском
      Акція "Аваков – чорт" під Офісом Президента
      Акція "Аваков – чорт" під Офісом Президента / Фото Анни Калюжної (24 канал)

      Українці влаштували протест проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова під Офісом Президента України. Вони вимагають від президента Володимира Зеленського не призначати Авакова в новий уряд. Учасники протесту переконані, що міністру не місце ні в Кабміні, і у владі взагалі

      Акція – без політичних прапорів та гасел. У ній беруть участь громадські організації та рухи, правозахисники, захисники активістів, ветерани, потерпілі від дій правоохоронців, родичі загиблих та екс-поліцейські.

      Читайте також: Аваков залишається в уряді, – Кошкіна​

      Учасники протесту тримають у руках плакати з написами "Аваков – чорт", "Хто замовив Катю Гандзюк?", "Володя, нам Аваков не потрібен. А тобі?". Присутні також вигукують: "Аваков – чорт" та "Авакова – собаку – повісить на гілляку". Активісти запалили фаєри.

      Ми стикаємося з цим щодня: якщо у вас щось вкрадуть, шансів, що поліція вам допоможе, дуже мало. По друге, ми всі знаємо про резонансні справи щодо адвокатки Наздровської, Гандзюк, які поліція просто саботує. У всіх цих справах поліція під Аваковим покриває замовників і виконавців,
      – розповів учасник акції Олександр.

      Аваков чорт протест Офіс Президента фото

      Акція протесту проти Авакова в новому уряді / Фото Анни Калюжної (24 канал)

      Дивіться відео з акції "Аваков – чорт":

      Ще в анонсі акції протесту її учасники перелічили "здобутки" Авакова на посаді міністра:

      • провалена реформа органів внутрішніх справ,
      • переатестація, наслідком якої стала реабілітація "ментовських" кадрів та "беркутів",
      • патрульна поліція, яка стала ширмою для старих "мєнтів", зрештою занепала, бо була кинута напризволяще самим міністром,
      • десятки замовних вбивств та нападів на громадських діячів, патріотів, адвокатів, журналістів, політиків, правозахисників, які лишаються нерозкритими, недорозслідуваними, злитими,
      • корупційні закупівлі поліцейських авто Prius, рюкзаків і так далі, від яких вдалося "відмазатися",
      • "чорні діри" прикордонної служби, через які втікають нападники та вбивці,
      • сумнівні та небезпечні призначення в МВС,
      • "злиті" за допомогою поліції резонансні корупційні справи, в тому числі – справи НАБУ.
       

       

      blog_ava
      Гороскоп на 2019 рік Жовтої Свині: які прогнози підготували астрологи для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      79649
      Теги: Новини України Новини політики Офіс Президента Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ Протести Пікет
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Аваков може залишитися на посаді: чому українці проти і за якої умови цьому не статися
      сьогодні , 20:03 Аваков може залишитися на посаді: чому українці проти і за якої умови цьому не статися
      Світлана Попова 1885
      Подумати про тих, чиї серця зупинилися назавжди: чому важливо впровадити День пам'яті
      сьогодні , 20:00 Подумати про тих, чиї серця зупинилися назавжди: чому важливо впровадити День пам'яті
      Віталій Дейнега 66
      Рідкісне захворювання – не вирок: завдяки гуманітарній допомозі львів’янка повноцінно живе далі
      сьогодні , 19:00 Рідкісне захворювання – не вирок: завдяки гуманітарній допомозі львів’янка повноцінно живе далі
      233
      Державні закупівлі ліків під загрозою: думка експерта
      сьогодні , 19:01 Державні закупівлі ліків під загрозою: думка експерта
      345
      Перші 100 днів Зеленського: що встиг президент – порівнюємо з попередниками
      сьогодні , 19:00 Перші 100 днів Зеленського: що встиг президент – порівнюємо з попередниками
      Катерина Одарченко 508
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук