Аваков – чорт: українці вийшли на акцію проти міністра і запалили фаєри

Українці влаштували протест проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова під Офісом Президента України. Вони вимагають від президента Володимира Зеленського не призначати Авакова в новий уряд. Учасники протесту переконані, що міністру не місце ні в Кабміні, і у владі взагалі

Акція – без політичних прапорів та гасел. У ній беруть участь громадські організації та рухи, правозахисники, захисники активістів, ветерани, потерпілі від дій правоохоронців, родичі загиблих та екс-поліцейські.

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Учасники протесту тримають у руках плакати з написами "Аваков – чорт", "Хто замовив Катю Гандзюк?", "Володя, нам Аваков не потрібен. А тобі?". Присутні також вигукують: "Аваков – чорт" та "Авакова – собаку – повісить на гілляку". Активісти запалили фаєри.

Ми стикаємося з цим щодня: якщо у вас щось вкрадуть, шансів, що поліція вам допоможе, дуже мало. По друге, ми всі знаємо про резонансні справи щодо адвокатки Наздровської, Гандзюк, які поліція просто саботує. У всіх цих справах поліція під Аваковим покриває замовників і виконавців,

– розповів учасник акції Олександр.

Акція протесту проти Авакова в новому уряді / Фото Анни Калюжної (24 канал)

Дивіться відео з акції "Аваков – чорт":

Ще в анонсі акції протесту її учасники перелічили "здобутки" Авакова на посаді міністра: