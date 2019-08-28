Аваков – черт: украинцы вышли на акцию против министра и зажгли файеры

Украинцы устроили протест против министра внутренних дел Арсена Авакова под Офисом Президента Украины. Они требуют от президента Владимира Зеленского не назначать Авакова в новое правительство. Участники протеста убеждены, что министру не место ни в Кабмине, и во власти вообще

Акция – без политических флагов и лозунгов. В ней принимают участие общественные организации и движения, правозащитники, защитники активистов, ветераны, пострадавшие от действий правоохранителей, родственники погибших и экс-полицейские.

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Участники протеста держат в руках плакаты с надписями "Аваков – черт", "Кто заказал Катю Гандзюк?", "Володя, нам Аваков не нужен. А тебе?". Собравшиеся также выкрикивают: "Аваков – черт" и "Авакова собаку повесить на гиляку". Активисты зажгли файеры.

Мы сталкиваемся с этим ежедневно: если у вас что-то украдут, шансов, что полиция вам поможет, очень мало. Во вторых, мы все знаем о резонансных делах в отношении адвоката Наздровской, Гандзюк, которые полиция просто саботирует. Во всех этих делах полиция под Аваковым покрывает заказчиков и исполнителей,

– рассказал участник акции Александр.

Акция протеста против Авакова в новом правительстве / Фото Анны Калюжной (24 канал)

Смотрите видео с акции "Аваков – черт":

Еще в анонсе акции протеста ее участники перечислили "достижения" Авакова на должности министра: