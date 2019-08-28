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      Аваков – черт: украинцы вышли на акцию против министра и зажгли файеры

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      Аваков черт: акция протеста – фото, видео 28 августа 2019
      Акция "Аваков – черт" под Офисом Президента / Фото Анны Калюжной (24 канал)

      Украинцы устроили протест против министра внутренних дел Арсена Авакова под Офисом Президента Украины. Они требуют от президента Владимира Зеленского не назначать Авакова в новое правительство. Участники протеста убеждены, что министру не место ни в Кабмине, и во власти вообще

      Акция – без политических флагов и лозунгов. В ней принимают участие общественные организации и движения, правозащитники, защитники активистов, ветераны, пострадавшие от действий правоохранителей, родственники погибших и экс-полицейские.

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      Участники протеста держат в руках плакаты с надписями "Аваков – черт", "Кто заказал Катю Гандзюк?", "Володя, нам Аваков не нужен. А тебе?". Собравшиеся также выкрикивают: "Аваков – черт" и "Авакова собаку повесить на гиляку". Активисты зажгли файеры.

      Мы сталкиваемся с этим ежедневно: если у вас что-то украдут, шансов, что полиция вам поможет, очень мало. Во вторых, мы все знаем о резонансных делах в отношении адвоката Наздровской, Гандзюк, которые полиция просто саботирует. Во всех этих делах полиция под Аваковым покрывает заказчиков и исполнителей,
      – рассказал участник акции Александр.

      Аваков чорт протест Офіс Президента фото

      Акция протеста против Авакова в новом правительстве / Фото Анны Калюжной (24 канал)

      Смотрите видео с акции "Аваков – черт":

      Еще в анонсе акции протеста ее участники перечислили "достижения" Авакова на должности министра:

      • проваленная реформа органов внутренних дел,
      • переаттестация, следствием которой стала реабилитация "ментовских" кадров и "беркутов",
      • патрульная полиция, которая стала ширмой для старых "ментов", в конце концов пала, потому что была брошена на произвол судьбы самим министром,
      • десятки заказных убийств и нападений на общественных деятелей, патриотов, адвокатов, журналистов, политиков, правозащитников, которые остаются нераскрытыми, недорасследованными, слившимися,
      • коррупционные закупки полицейских авто Prius, рюкзаков и так далее, от которых удалось "отмазаться",
      • "черные дыры" пограничной службы, из-за которых бегут нападавшие и убийцы,
      • сомнительные и опасные назначения в МВД,
      • "слитые" с помощью полиции резонансные коррупционные дела, в том числе – дела НАБУ.
       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство внутренних дел Арсен Аваков Протесты Офіс Президента Пикет
      Источник: 24 канал
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