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      Соратник Януковича Іванющенко знову в розшуку

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      Одного з найближчих соратників Януковича повернули в розшук
      Одного з найближчих соратників Януковича повернули в розшук / РБК

      Одного з найближчих соратників Віктора Януковича та екс-депутата від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка знову повернули до бази осіб, яких розшукують.

      Про повернення в розшук екс-нардепа, відомого під прізвиськом "Юра Єнакієвський", свідчать дані на сайті МВС.

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      Постанову прокуратури Одеської області про закриття кримінального провадження щодо низки підозрюваних, серед яких – Іванющенко, скасували.

      Про це ГПУ напередодні повідомило напередодні Національну поліцію, сказав речник Нацполіції Ярослав Тракало "Українській правді".

      Відповідно до вимог законодавства, розшук Іванющенка поновлено, відповідні відомості внесені до розшукового обліку. Про результати поінформовано ГПУ,
      – додав він.

      Зазначимо, справу проти політика закрили ще в квітні 2019 року. Серед причин прокуратура вказала скасування Конституційним судом статті про незаконне збагачення та зобов’язання судів закрити справу в тій частині, яка стосувалась "рейдерства" одеського ринку. У поліції підтвердили, що Іванющенко знятий з розшуку на підставі інформації з прокуратури Одеської області.


      Іванющенка повернули в розшук

      У чому звинувачують Іванющенка?

      • Кримінальне провадження проти нього відкрили за статтями "Привласнення і розтрата майна", "Незаконне збагачення", "Вимагання" та "Підроблення документів".
      • По факту, його звинувачують у рейдерстві відомого одеського ринку "7 кілометр" та у розкраданні 5 мільярдів гривень "кіотських" грошей.

      Що відомо про розкрадання "кіотських грошей"?​Мовиться про розкрадання 5 мільярдів гривень "кіотських" грошей, які Україна отримала від продажу квот Японії на викиди парникових газів. Ці гроші мали піти на "зелені" інвестиційні проекти. Мільйонні тендери тоді виграла компанія "Карпатибудінвест", яку пов'язують з Іванющенком.

      Що відомо про Юрія Іванющенка?

      Це – олігарх, який у 2007 році став нардепом від "Партії регіонів". Іванющенка називали одним із найвпливовіших людей в Україні. У 2014 році після Революції гідності втік з України і зараз живе в Монако.

      Іванющенко
      Юрій Іванющенко

      Після цього його оголосили у розшук за підозрою у привласненні, розтраті майна в особливо великих розмірах.

      У 2014 році Іванющенко потрапив під санкції США, Євросоюзу та Швейцарії як людина з оточення Януковича. Втім, згодом зі списків його виключили. Європейський суд визнав це рішення безпідставним.

      Більше про "Юру Єнакієвського" і звинувачення проти нього – читайте тут.

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      Теги: Новини України Новини політики ГПУ Віктор Янукович Поліція
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