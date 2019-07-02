Україна припинила розшукувати Іванющенка: що відомо про "Юру Єнакієвського"

Україна зняла з розшуку екс-депутата від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка – колишнього соратника Віктора Януковича, відомого також як "Юра Єнакієвський". Інформація про розшук Іванющенка зникла з бази Міністерства внутрішніх справ.

У поліції підтвердили, що Іванющенко знятий з розшуку на підставі інформації з прокуратури Одеської області На початку червня прокуратура заявила, що закрила кримінальне провадження проти політика, повідомляє "Українська правда".

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За законом, це автоматично тягне за собою внесення змін до розшукових баз і зняття з розшуку,

– пояснив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

При цьому він зауважив, що в інтернеті правоохоронці дізналися про нібито скасування закриття кримінального провадження щодо Іванющенка. Тож 20 червня поліція скерувала запит до прокуратури Одещини та до Генпрокуратури, аби там або підтвердили, або спростували інформацію.

І 25 червня прокуратура Одещини надіслала офіційний документ (копію постанови), який підтверджує, що справу проти Іванющенка закрили "у зв’язку з відсутністю складу злочину в діях цього громадянина". Тож 27 червня розшук екс-"регіонала" скасували.

Розшук Іванющенка можуть поновити, якщо поліція отримає нове доручення та відповідну постанову прокуратури.

Чому прокуратура закрила справу проти Іванющенка?

У прокуратурі Одещини кажуть, що справу проти політика закрили ще в квітні 2019 року. Серед причин прокуратура вказала скасування Конституційним судом статті про незаконне збагачення та зобов’язання судів закрити справу в тій частині, яка стосувалась "рейдерства" одеського ринку.

При цьому в прокуратурі без жодних деталей та уточнень повідомили, що нібито "наразі триває досудове розслідування за фактом можливого вимагання права на майно та заволодіння бюджетними коштами". У ГПУ сказали, що заступник генпрокурора нібито поновив одну з частин справи, яка стосувалась вимагання частки в одеському ринку "7 кілометр".

Крім того, у квітні 2019 року комісія по контролю за файлами Інтерполу вирішила видалити з бази інформацію щодо Клюєва. Про це повідомив начальник Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції Василь Неволя. Він пояснив, що це рішення означає зняття з міжнародного розшуку.

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Що відомо про Юрія Іванющенка?Олігарх, який у 2007 році став нардепом від "Партії регіонів", проте в парламенті бував рідко. Іванющенка називали одним із найвпливовіших людей в Україні. У 2014 році після Революції гідності втік з України і зараз живе в Монако. Після цього його оголосили у розшук за підозрою у привласненні, розтраті майна в особливо великих розмірах. Проте у 2017 році Верховний Суд закрив всі справи щодо екс-"регіонала". Окрім того, у 2014 році Іванющенко потрапив під санкції США, Євросоюзу та Швейцарії як людина з оточення Януковича. Втім, згодом зі списків його виключили. Європейський суд визнав це рішення безпідставним.

У яких злочинах підозрювали Іванющенка?

Рейдерстві відомого одеського ринку "7 кілометр". Проте прокурори вирішили, що власники ринку добровільно подарували свої частки нардепу та його оточенню.

Проте прокурори вирішили, що власники ринку добровільно подарували свої частки нардепу та його оточенню. ​Заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах. Мовиться про розкрадання 5 мільярдів гривень "кіотських" грошей, які Україна отримала від продажу квот Японії на викиди парникових газів. Ці гроші мали піти на "зелені" інвестиційні проекти. Мільйонні тендери тоді виграла компанія "Карпатибудінвест", яку пов'язують з Іванющенком.

Проте у прокуратурі вирішили, що компанія екс-"регіонала" таки виконала зобов'язання по тендеру, а держава має їй ще й доплатити 40 мільйонів гривень.