Сироїд розповіла про фінансування партії "Самопоміч"

Віце-спікерка Верховної Ради Оксана Сироїд пояснила, що партія "Самопоміч" ніколи не брала і не братиме грошей для фінансування своєї діяльності в олігархів.

Сироїд в прямому ефірі 24 каналу сказала, що олігархічна залежність вбиває українську політику.

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"Всі хочуть покарати топ-корупціонерів. Однак, як це можна зробити, якщо вони (корупціонери, – 24 канал) сидять в парламенті", – зазначила віце-спікерка.

Вона пояснила, що донором топ-корупціонерів є олігархічна система.

"Взяти гроші один раз це означає стати залежним на віки вічні. Тим "Самопоміч", до речі, відрізняється від всіх політичних сил, які були до нас в парламенті. Ми побачимо наскільки нові обличчя зможуть зберегти цю "гігієну" фінансову і свою незалежність", – додала Сироїд.



Перша п'ятірка партії "Самопоміч" на виборах до Ради: інфографіка 24 каналу