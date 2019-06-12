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      Сироїд розповіла про фінансування партії "Самопоміч"

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      ОкСироїд
      ОкСироїд / 24 канал

      Віце-спікерка Верховної Ради Оксана Сироїд пояснила, що партія "Самопоміч" ніколи не брала і не братиме грошей для фінансування своєї діяльності в олігархів.

      Сироїд в прямому ефірі 24 каналу сказала, що олігархічна залежність вбиває українську політику.

       Читайте також: Партія "Самопоміч" іде на парламентські вибори: хто увійшов до списку

      "Всі хочуть покарати топ-корупціонерів. Однак, як це можна зробити, якщо вони (корупціонери, – 24 канал) сидять в парламенті", – зазначила віце-спікерка.

      Вона пояснила, що донором топ-корупціонерів є олігархічна система.

      "Взяти гроші один раз це означає стати залежним на віки вічні. Тим "Самопоміч", до речі, відрізняється від всіх політичних сил, які були до нас в парламенті. Ми побачимо наскільки нові обличчя зможуть зберегти цю "гігієну" фінансову і свою незалежність", – додала Сироїд.

      самопоміч
      Перша п'ятірка партії "Самопоміч" на виборах до Ради: інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики Оксана Сироїд Верховна Рада Самопоміч
      Джерело: 24 канал
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