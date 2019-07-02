Це зрада інтересів України, – Садовий прокоментував реєстрацію кандитатом в нардепи Клюєва

ЦВК ухвалила рішення зареєструвати екс-главу АП часів Януковича Андрія Клюєва та проросійського блогера-українофоба Анатолія Шарія кандидатами у народні депутати. Міський голова Львова, лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий запевнив, що це зрада інтересів держави Україна.

Про це він заявив в прямому ефірі 24 каналу.

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"Це зрада інтересів нашої держави. І тут дуже символічні речі. З одного боку ЦВК не реєструє одного з голосів Майдану. Це є кандидат, який йшов по Жовківському району, – Володя Парасюк. І з іншого боку реєструють Клюєва. А перед тим заходить на білому коні Медведчук", – зазначив Андрій Садовий.

За його словами, Медведчук, який скуповує телеканали, – це набагато страшніше ніж захоплення якогось українського об'єкта.

Тому що промивають мозок мільйонам українців. Я вважаю, що це показує недієвість української влади. Про суди сьогодні говорити взагалі складно. Тому що суди витворяють речі, які просто "в голову не залазять". І ви сьогодні бачите, чим завершується судова реформа Порошенка. Тоді всі, знаєте, брудом обливали "Самопоміч", коли ми принципово не голосували за судову реформу. Тому що ми казали: "Це фейк". От, будь ласка, судова реформа, яка легітимізує сьогодні Клюєва, Медведчука,

– наголосив Садовий.

Що кажуть у ЦВК

Сьогодні ЦВК зареєструвала Анатолія Шарія та Андрія Клюєва. Обоє виграли судові позови і Феміда дала зелене світло балотуватися їм в Раду. Члени ЦВК не приховували обурення, але просто змушені були зареєструвати цих опальних персонажів.

• Заступник голови ЦВК Євген Радченко зазначив, що комісія не має інших документів, які свідчать, що Клюєв не живе в Україні. Однак ЦВК досі має документи, згідно з якими Клюєв перебуває за межами держави. "Тільки проблема в тому, що суд їх не вважає такими, що достатньо доводять це", – кажуть у ЦВК.

• Щодо реєстрації Шарія, то член ЦВК теж послався на рішення суду: "На підставі того ж самого. Суд визначив, що та інформація, яка є в ЦВК, не є прийнятною, і все", – сказав Радченко.

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Хто такий Андрій Клюєв?Був главою Адміністрації Президента України при президентові Вікторові Януковичу. Його підозрюють у заволодінні державним майном в особливо великих розмірах завдяки використанню свого службового становища.





Андрій Клюєв

Хто такий Анатолій Шарій?Відомий відеоблогер, який має свій YouTube-канал. Часто негативно висловлювався проти Украъни. Хоча сам Анатолій з Киэва, ожднак його його постійно помічали у підігруванні російській пропаганді. З 2014 року випустив низку відео, де критикував українську владу, використовуючи недостовірну інформацію, або ж відверто її перекручував.





Анатолій Шарій

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