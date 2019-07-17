Зеленський хоче роздавати громадянство України за кордоном: хто може його отримати

Київ може почати надавати етнічним українцям, що живуть за кордоном, друге громадянство – України. Також отримати український паспорт за спрощеною процедурою зможуть люди, права і свободи яких порушують в їх країнах.

Глава держави Володимир Зеленський вже доручив Міністерству закордонних справ розробити такий механізм, повідомляє Офіс Президента.

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Президент доручає МЗС розробити механізм надання українського громадянства як другого для етнічних українців з дружніх нам країн, які прагнуть долучитися до розвитку своєї історичної батьківщини. Також Зеленський доручає розробити механізм спрощеного надання українського громадянства людям, які потерпають від порушення прав і свобод у своїх країнах,

– розповіли у гаранта.

Також у президента наголосили, що "з сумом та обуренням зустріли звістку" про рішення суду в Росії, який продовжив арешт 24 українським морякам.

Важливо! Російський суд 17 липня продовжив термін тримання під вартою 24 українським військовополоненим морякам на три місяці. Засідання проводили у закритому режимі. Моряки не відповідали на жодні питання, окрім тих, що стосуються їхніх імен, дати народження та військового звання.

Засудила команда Зеленського і підписання Путіним указу про спрощений порядок надання українцям російського громадянства.

"Ми розуміємо, що він спрямований на наших громадян, які вимушені проживати на тимчасово окупованих територіях. Цей крок створює додаткові перешкоди на шляху до деескалації конфлікту та реінтеграції Донбасу, прихильність до яких керівництво Росії неодноразово декларувало", – підсумували в ОП.

Треба знати! Президент Росії Володимир Путін 17 липня підписав указ, яким дозволив людям, що проживають на всій території Донецької та Луганської областей, отримувати російське громадянство в спрощеному порядку.