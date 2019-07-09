17:02
9 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шаман, "ізганяющій" Путіна. Історики Пиня і Трамп
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 липня
      Вєсті.UA: "Нада пагаваріть" – канал Медведчука пробиває дно. Помутніння Філарета
      Вєсті.UA
      20:21, 8 липня
      Протасів Яр розбрату: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, 5 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Ескалація на війні: бойовики можуть захопити Станицю Луганську

      203 Читать новость на русском

      За інформацією нашої розвідки, росіяни накопичують значні сили в районі Станиці Луганської. Бронетехніка, артилерія, танки та жива сила – все це може сформувати ударну групу. Нагадаємо, саме в Станиці Луганській нещодавно відбулось розведення сил та засобів. Однак окупанти не лише не покинули свої позиції, а й відмовляються надати Україні можливість відбудувати зруйнований міст.

      Нещодавно, 7 липня, президент Володимир Зеленський та голова Європейської Ради Дональд Туск відвідали район розведення у Станиці Луганській. Щоправда, українських журналістів туди не пустили. Але високий візит вільно знімали пропагандисти з окупованого Луганська.

      Читайте також: Скандал з телемостом NewsOne – "Росія24": експерт розповів, хто виграв від ситуації

      Цікаво, що місце, де вільно знімають так звані ЗМІ самопроголошеної "ЛНР", має бути очищеним, як від їх присутності, так і від захисних споруд, які чудово видно на відео бойовиків. Адже в рамках розведення окупанти мають відійти зі зруйнованого мосту вглиб на півтора кілометра. Тобто фактично розведення відбулось тільки з українського боку.

      Бойовики не полишили своїх позицій біля гори князя Ігоря, де пам'ятник власне князю Ігорю. Ця висота дозволяє повністю контролювати український берег,
      – сказав військовий експерт Дмитро Снєгірьов.


      Розведення відбулось лише з українського боку

      Сам же міст, заради відновлення якого і відбулось розведення у Станиці Луганській, постійно патрулюють "спостерігачі" бойовиків. Попри це, Володимир Зеленський наголошує: розведення відбулось і скоро Україна власним коштом почне відновлювати міст.

      Відбулось розведення військ з обох сторін і зараз ми очікуємо демонтажу бетонних конструкцій з тієї сторони для початку відновлення мосту,
      – наголосив Зеленський.

      Щоправда, окупаційна влада самопроголошеної республіки тримається протилежної думки. Про це у Twitter написав ватажок луганських найманців Леонід Пасечнік.

      Ба більше, за інформацією нашої розвідки, до Луганська з Росії прибуло суттєве підкріплення – понад сто одиниць бронетехніки та багато живої сили. Вони вже розквартирувались безпосередньо в окупованому обласному центрі та навколишніх селах. Крім того, через розведення у Станиці Луганській 74 будинки із мирними мешканцями опинились у сірій зоні. Тепер там немає української влади.

      Вони позбавлені можливості надання медичної допомоги, відповідно не виїжджають на виклики співробітники національної поліції, бо не має гарантії власної недоторканості,
      – пояснив Снєгірьов.

      Станиця Луганська
      Станиця Луганська

      Українське військове керівництво та самі армійці, що боронять Станицю Луганську, запевняють: у разі агресивних дій з боку ворога – вони повернуться на старі позиції.

      Якщо почнеться ескалація конфлікту, то зайняти позиції, які ми зберігали, не буде важко. Вони не так вже й далеко. Тим паче це наші позиції, які ми добре знаємо,
      – запевнив військовослужбовець ЗСУ Олександр.

      За планом розведення, далі планують зняти мінні загородження. Це дасть бойовикам можливість вільно зайти в станицю. До речі, тиждень тому саме у замінованому лісі біля Станиці раптово виникла пожежа і частина мін згоріла.

      Що відомо про розведення сил поблизу Станиці Луганської?• 26 червня штаб ООС повідомив про початок першого етапу відведення українських підрозділів під наглядом ОБСЄ.
      • 27 червня, в районі Станиці Луганської вже проросійські бойовики відвели свої сили та засоби, а також відійшли від пішохідного мосту.
      • 28 червня у районі Станиці Луганської розпочався другий етап розведення сил і засобів. Завершився він 30 червня – в ОБСЄ повідомили, що того дня як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в цьому районі.

      Після розведення сил сторони конфлікту тут мають створити зони безпеки, оскільки неподалік розташовується неконтрольована ділянка українсько-російського кордону та це вимагають мінські домовленості.

      blog_ava
      Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
      сьогодні
      13593
      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Війна Україна – Росія Володимир Зеленський Мінські домовленості ОБСЄ Проросійські бойовики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Пенсії, зарплати, виплати: що обіцяють партії перед виборами
      сьогодні , 17:00 Пенсії, зарплати, виплати: що обіцяють партії перед виборами
      Центр UA 5
      Хто йде до Ради: імена кандидатів, які відкрито підтримують Росію
      сьогодні , 16:30 Хто йде до Ради: імена кандидатів, які відкрито підтримують Росію
      Дмитро Гнап 437
      Що таке BigData та як вона допоможе розвитку бізнесу?
      1 липня , 16:00 Що таке BigData та як вона допоможе розвитку бізнесу?
      668
      День народження Януковича: найепічніші ляпи президента-втікача
      сьогодні , 16:00 День народження Януковича: найепічніші ляпи президента-втікача
      Наталя Сколоздра 6753
      Хто такий Георгій Габунія: біографія журналіста, який у прямому ефірі обматюкав Путіна
      сьогодні , 15:48 Хто такий Георгій Габунія: біографія журналіста, який у прямому ефірі обматюкав Путіна
      526
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук