Ескалація на війні: бойовики можуть захопити Станицю Луганську

За інформацією нашої розвідки, росіяни накопичують значні сили в районі Станиці Луганської. Бронетехніка, артилерія, танки та жива сила – все це може сформувати ударну групу. Нагадаємо, саме в Станиці Луганській нещодавно відбулось розведення сил та засобів. Однак окупанти не лише не покинули свої позиції, а й відмовляються надати Україні можливість відбудувати зруйнований міст.

Нещодавно, 7 липня, президент Володимир Зеленський та голова Європейської Ради Дональд Туск відвідали район розведення у Станиці Луганській. Щоправда, українських журналістів туди не пустили. Але високий візит вільно знімали пропагандисти з окупованого Луганська.

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Цікаво, що місце, де вільно знімають так звані ЗМІ самопроголошеної "ЛНР", має бути очищеним, як від їх присутності, так і від захисних споруд, які чудово видно на відео бойовиків. Адже в рамках розведення окупанти мають відійти зі зруйнованого мосту вглиб на півтора кілометра. Тобто фактично розведення відбулось тільки з українського боку.

Бойовики не полишили своїх позицій біля гори князя Ігоря, де пам'ятник власне князю Ігорю. Ця висота дозволяє повністю контролювати український берег,

– сказав військовий експерт Дмитро Снєгірьов.



Розведення відбулось лише з українського боку

Сам же міст, заради відновлення якого і відбулось розведення у Станиці Луганській, постійно патрулюють "спостерігачі" бойовиків. Попри це, Володимир Зеленський наголошує: розведення відбулось і скоро Україна власним коштом почне відновлювати міст.

Відбулось розведення військ з обох сторін і зараз ми очікуємо демонтажу бетонних конструкцій з тієї сторони для початку відновлення мосту,

– наголосив Зеленський.

Щоправда, окупаційна влада самопроголошеної республіки тримається протилежної думки. Про це у Twitter написав ватажок луганських найманців Леонід Пасечнік.

Любые односторонние действия Украины на территории ЛНР, частью которой, напоминаю, является и станичный мост, будут восприниматься как очередной акт агрессии. Вы хотите сорвать разведение, украсть денег на строительстве и не так сильно потерять рейтинг https://t.co/ighV2xCsNs — Леонид Пасечник (@glavalnr) 9 июля 2019 г.

Ба більше, за інформацією нашої розвідки, до Луганська з Росії прибуло суттєве підкріплення – понад сто одиниць бронетехніки та багато живої сили. Вони вже розквартирувались безпосередньо в окупованому обласному центрі та навколишніх селах. Крім того, через розведення у Станиці Луганській 74 будинки із мирними мешканцями опинились у сірій зоні. Тепер там немає української влади.

Вони позбавлені можливості надання медичної допомоги, відповідно не виїжджають на виклики співробітники національної поліції, бо не має гарантії власної недоторканості,

– пояснив Снєгірьов.



Станиця Луганська

Українське військове керівництво та самі армійці, що боронять Станицю Луганську, запевняють: у разі агресивних дій з боку ворога – вони повернуться на старі позиції.

Якщо почнеться ескалація конфлікту, то зайняти позиції, які ми зберігали, не буде важко. Вони не так вже й далеко. Тим паче це наші позиції, які ми добре знаємо,

– запевнив військовослужбовець ЗСУ Олександр.

За планом розведення, далі планують зняти мінні загородження. Це дасть бойовикам можливість вільно зайти в станицю. До речі, тиждень тому саме у замінованому лісі біля Станиці раптово виникла пожежа і частина мін згоріла.

Що відомо про розведення сил поблизу Станиці Луганської?• 26 червня штаб ООС повідомив про початок першого етапу відведення українських підрозділів під наглядом ОБСЄ.

• 27 червня, в районі Станиці Луганської вже проросійські бойовики відвели свої сили та засоби, а також відійшли від пішохідного мосту.

• 28 червня у районі Станиці Луганської розпочався другий етап розведення сил і засобів. Завершився він 30 червня – в ОБСЄ повідомили, що того дня як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в цьому районі.



Після розведення сил сторони конфлікту тут мають створити зони безпеки, оскільки неподалік розташовується неконтрольована ділянка українсько-російського кордону та це вимагають мінські домовленості.