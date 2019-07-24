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      Озброєні бойовики не дозволяють ремонтувати міст у Станиці Луганській

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      Міст у Станиці Луганській мали б ремонтувати, але бойовики чомусь проти
      Міст у Станиці Луганській мали б ремонтувати, але бойовики чомусь проти / segodnya.ua

      Проросійські бойовики з окупованих районів Луганської області не допустили фахівців до зруйнованого мосту в Станиці Луганській Луганської області. Фахівці мали обстежити споруд для оцінки ремонту.

      Російська сторона і проросійські бойовики "вкотре показали, що вони не хочуть створювати умови для ремонту мосту", – повідомив голова Станично-Луганської районної державної адміністрації Юрій Золкін.

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      "Прибули проектувальники, фахівці, які мали оцінити всю ситуацію зі зруйнованим мостом, щоб підготувати відповідний проект (ремонту споруди – 24 канал). Щойно проектувальники спустилися до провалу, їх попередили, що це буде сприйнято як акт агресії", – розповів чиновник.

       І людина, яка перебувала на протилежній стороні у військовій формі, заборонила далі просуватися,
      – наголосив Золкін.

      Причому одразу після цього діалогу з-за укріплення бойовиків вигулькнула група телевізійників, які почали фільмувати українських фахівців.

      Що це за міст у Станиці Луганській?

      Президент України Володимир Зеленський у рамках робочої поїздки до Луганської області 7 липня відвідав Станицю Луганську і заявив про наміри відновити зруйнований міст, через який люди перетинають лінію розмежування. Відремонтувати міст можна лише за умов дотримання перемир'я та після розведення сил. 

      До слова, Україна 31 липня представить у Мінську пропозиції по відновленню моста у Станиці Луганській

      17 липня прес-секретар другого президента України та представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що на засіданні ТКГ досягнули домовленість про якнайшвидший початок спільного демонтажу фортифікаційних споруд у районі Станиці Луганської.

      Міст
      Міст у Станиці невдовзі після обвалу

      Українська сторона заявила, що готова в найкоротші терміни забезпечити свою частину ремонту мосту. Адже щодня його перетинають понад 10 тисяч людей і роблять це в жахливих умовах.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Луганська Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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