Озброєні бойовики не дозволяють ремонтувати міст у Станиці Луганській

Проросійські бойовики з окупованих районів Луганської області не допустили фахівців до зруйнованого мосту в Станиці Луганській Луганської області. Фахівці мали обстежити споруд для оцінки ремонту.

Російська сторона і проросійські бойовики "вкотре показали, що вони не хочуть створювати умови для ремонту мосту", – повідомив голова Станично-Луганської районної державної адміністрації Юрій Золкін.

Читайте також: Амністія для бойовиків на Донбасі: що говорять у "Слузі народу"

"Прибули проектувальники, фахівці, які мали оцінити всю ситуацію зі зруйнованим мостом, щоб підготувати відповідний проект (ремонту споруди – 24 канал). Щойно проектувальники спустилися до провалу, їх попередили, що це буде сприйнято як акт агресії", – розповів чиновник.

І людина, яка перебувала на протилежній стороні у військовій формі, заборонила далі просуватися,

– наголосив Золкін.

Причому одразу після цього діалогу з-за укріплення бойовиків вигулькнула група телевізійників, які почали фільмувати українських фахівців.

Що це за міст у Станиці Луганській?

Президент України Володимир Зеленський у рамках робочої поїздки до Луганської області 7 липня відвідав Станицю Луганську і заявив про наміри відновити зруйнований міст, через який люди перетинають лінію розмежування. Відремонтувати міст можна лише за умов дотримання перемир'я та після розведення сил.

До слова, Україна 31 липня представить у Мінську пропозиції по відновленню моста у Станиці Луганській

17 липня прес-секретар другого президента України та представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що на засіданні ТКГ досягнули домовленість про якнайшвидший початок спільного демонтажу фортифікаційних споруд у районі Станиці Луганської.



Міст у Станиці невдовзі після обвалу

Українська сторона заявила, що готова в найкоротші терміни забезпечити свою частину ремонту мосту. Адже щодня його перетинають понад 10 тисяч людей і роблять це в жахливих умовах.