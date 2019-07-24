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      Чоловік Скабеєвої зі сторони бойовиків знімає демонтаж оборонних споруд у Станиці Луганській

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      Євген Попов знімає демонтаж українських оборонних споруд у Станиці Луганській
      Євген Попов знімає демонтаж українських оборонних споруд у Станиці Луганській / Facebook-сторінка Юрія Клименка

      Чоловік російської ведучої пропагандистської програми "60 минут" Ольги Скабеєвої – теж пропагандист Євген Попов – прибув на окупований Донбас і знімає демонтаж українських оборонних споруд поблизу зруйнованого мосту у Станиці Луганській.

      Нещодавно українська сторона та проросійські бойовики домовилися про розведення сил у Станиці Луганській. Тож 24 липня в ООС повідомили, що цього ж дня українські війська розпочинають демонтаж фортифікаційних споруд.

      Читайте також: Озброєні бойовики не дозволяють ремонтувати міст у Станиці Луганській

      "Демонтаж бетонних споруд між КПВВ "Станиця Луганська" та зруйнованим мостом відбувається під пильним наглядом камери російського пропагандиста з каналу "Россия1" Євгена Попова", – написав у Facebook заступник керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко.

      Клименко додав, що не знає, "яку оцінку надасть команда фейкотворців та провокаторів цій події", але стежитиме за інформацією.

      Що відомо про розведення сил біля Станиці Луганської? 26 червня штаб Операції Об’єднаних сил повідомив про початок першого етапу відведення українських військ під наглядом ОБСЄ. Наступного дня в районі Станиці Луганської вже проросійські бойовики відвели свої сили та відійшли від пішохідного мосту. 30 червня в ОБСЄ повідомили, що і українські військові, і бойовики завершили розведення сил на узгодженій ділянці в цьому районі.

      Після розведення сил сторони мають створити там зони безпеки, оскільки неподалік розташована неконтрольована ділянка українсько-російського кордону, а ще цього вимагають мінські угоди.

      Що відомо про останні пропагандистські витівки скабеєвої щодо україни:
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      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Російська пропаганда ЗМІ Журналісти
      Джерело: 24 канал
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