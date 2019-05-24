15:45
24 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Британський косплей Путіна. В РФ затримали динозавра
      Вєсті Кремля
      22:27, 23 травня
      Вєсті.UA: Юрій Луценко міняє професію. Зеленський збирає однодумців
      Вєсті.UA
      21:48, 23 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ

      Пропагандистка Скабєєва відзначилась новим фейком про Україну

      769 Читать новость на русском
      Ольга Скабєєва
      Ольга Скабєєва / Screenshot з програми росТБ "60 хвилин"

      Українофобка Ольга Скабєєва у своїй пропагандистській програмі на росТБ "60 хвилин" запустила черговий фейк, буцімто 73% українців виступають проти нещодавно ухваленого закону про українську мову.

      "Чому він не скаже про скасування закону того самого?! Людей нудить від цього закону! 73% українців проти закону, що забороняє російську мову! Зеленський мовчить! Як же так?!" – кинула прокремлівська "журналістка".

      Тепер трохи статистики від Київського міжнародного інституту соціології, який провів опитування у березні 2019 року про те, якою мовою українці спілкуються з родиною, у побуті:

      • 32,4% опитаних розмовляють тільки українською мовою;
      • 13,6% – переважно українською;
      • 24,9% – і російською, і українською однаково часто;
      • 12,3% – переважно російською;
      • 15,8% – тільки російською.

      Що передбачає закон про українську мову як державну: інфографіка 24 каналу

      закон про мову

      Зазначимо, що після другого туру президентських виборів (до інавгурації) під час відпочинку у Туреччині Володимира Зеленського переслідували російські пропагандисти "60 хвилин" із провокативними питаннями. Проте коментарів для шоу Скабєєвої вони не отримали. "Журналісти" неодноразово повторювали: "Ми – російська преса. Поговоріть з російською пресою!". На що на той момент майбутній український президент зазначив: "Я не починаю спілкування з брехні".

      blog_ava
      Секс-скандал на турнірі в Іспанії – переможниця отримала у подарунок вібратор
      сьогодні
      5013
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Російська пропаганда Новини Росії мовне питання
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Российские паспорта на Донбассе: РФ решила пометить тех, кто лоялен к ней
      сьогодні , 15:00 Российские паспорта на Донбассе: РФ решила пометить тех, кто лоялен к ней
      Ольга Черненко 1129
      Будують менше, без дозволів і за майже київськими цінами: що зараз з ринком нерухомості Одеси
      сьогодні , 13:01 Будують менше, без дозволів і за майже київськими цінами: що зараз з ринком нерухомості Одеси
      369
      Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      23 травня , 18:30 Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      1806
      Тереза Мей йде у відставку: чи означає це скасування Brexit?
      сьогодні , 12:39 Тереза Мей йде у відставку: чи означає це скасування Brexit?
      Світлана Попова 1071
      Українці хотіли чесного президента, або Чому важливо, що Зеленський порушує закон
      сьогодні , 12:13 Українці хотіли чесного президента, або Чому важливо, що Зеленський порушує закон
      Сергій Фурса 2010
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук