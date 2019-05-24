Пропагандистка Скабєєва відзначилась новим фейком про Україну

Українофобка Ольга Скабєєва у своїй пропагандистській програмі на росТБ "60 хвилин" запустила черговий фейк, буцімто 73% українців виступають проти нещодавно ухваленого закону про українську мову.

Верховна Рада України 25 квітня ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". І от вже місяць російські пропагандисти біснуються з цього приводу. Читайте також: Антицерковний Майдан: як стрибали росіяни і чому це важливо для України Та ж скандалістка Скабєєва звинуватила Президента України Володимира Зеленського у бездіяльності щодо мовного закону.

"Чому він не скаже про скасування закону того самого?! Людей нудить від цього закону! 73% українців проти закону, що забороняє російську мову! Зеленський мовчить! Як же так?!" – кинула прокремлівська "журналістка".

Тепер трохи статистики від Київського міжнародного інституту соціології, який провів опитування у березні 2019 року про те, якою мовою українці спілкуються з родиною, у побуті:

32,4% опитаних розмовляють тільки українською мовою;

13,6% – переважно українською;

24,9% – і російською, і українською однаково часто;

12,3% – переважно російською;

15,8% – тільки російською.

Що передбачає закон про українську мову як державну: інфографіка 24 каналу

Зазначимо, що після другого туру президентських виборів (до інавгурації) під час відпочинку у Туреччині Володимира Зеленського переслідували російські пропагандисти "60 хвилин" із провокативними питаннями. Проте коментарів для шоу Скабєєвої вони не отримали. "Журналісти" неодноразово повторювали: "Ми – російська преса. Поговоріть з російською пресою!". На що на той момент майбутній український президент зазначив: "Я не починаю спілкування з брехні".