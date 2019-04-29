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      Я буду говорити з народом України, а не з вами, – Зеленський до російських пропагандистів

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty Images

      Під час дводенного відпочинку у Туреччині новообраного українського президента Володимира Зеленського переслідували російські пропагандисти із провокативними питаннями. Проте коментарів для шоу скандалістки й українофобки Ольги Скабєєвої вони не отримали.

      26 квітня Зеленський повідомив, що на вихідні полетів до Туреччини, аби відвезти дітей на щорічний фестиваль "Весело". Там на нього і чатували журналісти росТБ. 

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      Скабєєва виклала на свої сторінці в Instagram анонс антиукраїнської програми "60 хвилин". На відео російські провокатори питаються про мінські домовленості та відносини з РФ, зазначаючи, що чекають на відповіді. Зеленський відповідати відмовляється: "Мене чекає народ України, який мене обирав. Можна я буду говорити з народом України?!" 

      "Журналісти" неодноразово повторювали: "Ми – російська преса. Поговоріть з російською пресою!". На що майбутній український президент зазначив: "Я не починаю спілкування з брехні". 

      У прес-службі Володимира Зеленського повідомили, що "журналісти" телеканалу "Росія" пробралися на закриту територію готелю, де перебував політик. Ті збрехали, що є просто гостями готелю, і навіть поприсили сфотографуватися із Зеленським. А потім вже розказали, хто вони насправді, і намагалися влаштувати конфліктну ситуацію.

      Зауважимо, що це не перша провокація псевдожурналістів з "60 хвилин" проти українських політиків. Так, 24 січня ведуча телеканалу "Росія" Ольга Скабєєва намагалась спровокувати українських депутатів під час сесіє ПАРЄ. Скандальна пропагандистка відзначилась витівками, коли перша віце-спікерка Ірина Геращенко розповідала про українських в’язнів у РФ та про полонених росіян, про яких Росія забула. Тоді нардеп Борислав Береза заблокував прохід до Геращенко, адже Скабєєва хіба не стрибала на політикиню. Цей жест обурив главу Чечні Рамзана Кадирова, який після конфілкту пригрозив Березі. Зокрема написав, що за "образу" російської журналістки на українського народного депутата – "якщо він належним чином не вибачиться перед Ольгою Скабєєвою, обов'язково знайдеться справжній чоловік, який його дістане і вліпить дзвінкий ляпас".

      Скабєєва провокує українську делегацію в ПАРЄ: відео

       

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Україна – Росія ЗМІ Російська пропаганда
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