Пропагандистка Скабеева отметилась новым фейком об Украине
Украинофобка Ольга Скабеева в своей пропагандистской программе на росТВ "60 минут" запустила очередной фейк, будто бы 73% украинцев выступают против недавно принятого закона об украинском языке.
- 32,4% опрошенных говорят только на украинском языке;
- 13,6% – преимущественно на украинском;
- 24,9% – и на русском, и на украинском одинаково часто;
- 12,3% – преимущественно на русском;
- 15,8% – только на русском.
Что предусматривает закон об украинском языке как государственном: инфографика 24 канала
Отметим, что после второго тура президентских выборов (до инаугурации) во время отдыха в Турции Владимира Зеленского преследовали российские пропагандисты "60 минут" с провокационными вопросами. Однако комментарии для шоу Скабеевой они не получили. "Журналисты" неоднократно повторяли: "Мы – российская пресса. Поговорите с российской прессой!". На что на тот момент будущий украинский президент отметил: "Я не начинаю общение со лжи".
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