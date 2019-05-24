Пропагандистка Скабеева отметилась новым фейком об Украине

Верховная Рада Украины 25 апреля приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". И вот уже месяц российские пропагандисты беснуются по этому поводу.

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Та же скандалистка Скабеева обвинила Президента Украины Владимира Зеленского в бездействии относительно языкового закона.

"Почему он не скажет об отмене закона того же?! Людей тошнит от этого закона! 73% украинцев против закона, запрещающего русский язык! Зеленский молчит! Как же так?!" – бросила прокремлевская "журналистка".

Теперь немного статистики от Киевского международного института социологии, который провел опрос в марте 2019 года о том, на каком языке украинцы общаются с семьей, в быту: