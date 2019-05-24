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      Пропагандистка Скабеева отметилась новым фейком об Украине

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      Ольга Скабеева
      Ольга Скабеева / Screenshot из программы росТВ "60 минут"

      Украинофобка Ольга Скабеева в своей пропагандистской программе на росТВ "60 минут" запустила очередной фейк, будто бы 73% украинцев выступают против недавно принятого закона об украинском языке.

      • 32,4% опрошенных говорят только на украинском языке;
      • 13,6% – преимущественно на украинском;
      • 24,9% – и на русском, и на украинском одинаково часто;
      • 12,3% – преимущественно на русском;
      • 15,8% – только на русском.

      Что предусматривает закон об украинском языке как государственном: инфографика 24 канала

      закон про мову

      Отметим, что после второго тура президентских выборов (до инаугурации) во время отдыха в Турции Владимира Зеленского преследовали российские пропагандисты "60 минут" с провокационными вопросами. Однако комментарии для шоу Скабеевой они не получили. "Журналисты" неоднократно повторяли: "Мы – российская пресса. Поговорите с российской прессой!". На что на тот момент будущий украинский президент отметил: "Я не начинаю общение со лжи".

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины языковый вопрос Новости России Украина – Россия Российская пропаганда
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