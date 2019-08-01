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      Як відновлюватимуть міст у Станиці Луганській: з'явилися деталі

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      Спецпредставник ОБСЄ в Україні мартін Сайдік розповів, як відбуватиметься ремонт мосту у Станиці Луганській
      Спецпредставник ОБСЄ в Україні мартін Сайдік розповів, як відбуватиметься ремонт мосту у Станиці Луганській / "ОстроВ"

      Ремонт мосту у Станиці Луганській на Донбасі може тривати кілька місяців. А розпочнуть роботи після розмінування прилеглої території.

      Як розповів спецпредставник ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі посол Мартін Сайдік, ремонт мосту в Станиці Луганській була основною темою під час засідання ТКГ у Мінську, пише БЕЛТА.

      Зверніть увагу! Озброєні бойовики не дозволяють ремонтувати міст у Станиці Луганській

      "Ми досягли взаєморозуміння про конкретні кроки в цьому напрямку. З 1 серпня почнеться розмінування, що є природною передумовою проведення всіх ремонтних робіт. Через це можуть виникнути деякі тимчасові обмеження під час використання цього пункту пропуску", – зауважив він.

      За словами дипломата, після завершення розмінування буде негайно демонтовано фортифікаційні споруди, а потім розпочнуться власне ремонтні роботи. Їхня тривалість становитиме кілька місяців.

      Також Сайдік розповів, що українська сторона має відновити завалений проліт мосту, а представники окупаційної влади займуться покриттям та огородженням. 

      Зауважимо, 31 липня ТКГ у Мінську домовилася, що з 1 серпня розпочнеться розмінування територій, прилеглих до мосту у Станиці Луганській. Також має бути прибрано блокпост та символи окупаційної влади, далі відбудеться демонтаж фортифікаційних споруд, і вже опісля мають стартувати роботи з ремонту мосту.

      Що відомо про міст у Станиці Луганській? У Станиці Луганській діє єдиний на Луганщині пункт перетину через лінію розмежування – у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська". Цей пункт є пішохідним, а сама дорога пролягає вздовж підірваного ще 2015 року мосту через Сіверський Донець. Після завершення розведення сил і засобів у цьому районі, яке відбулося 30 червня, президент України Володимир Зеленський наголосив, що наступним кроком буде відновлення мосту, щоправда станеться це після того, як ворожі позиції змістяться. Згодом він заявив, що бойовики мають тиждень на те, аби демонтувати фортифікаційні споруди з боку окупованих територій. Якщо ні, то Україна буде готовою відновлювати зруйнований міст у районі станиці Луганської в односторонньому порядку.

      Якою нині є ситуація на Донбасі: 
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      Теги: Новини політики ОБСЄ Мінські домовленості Новини Луганська Війна на Донбасі Новини України
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