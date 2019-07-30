Бойовики на Донбасі збільшили кількість обстрілів і продовжують провокації

Упродовж доби 29 липня проросійські бойовики на Донбасі тричі порушували безстрокове перемир’я. Натомість воїни Об’єднаних сил дотримувалися сталого режиму припинення вогню.

Усі обстріли українських позицій стались у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

поблизу Кам'янки – з реактивного піхотного вогнемету;

у районі населеного пункту Гнутове – з міномету калібру 82 міліметри;

неподалік Водяного – з великокаліберного кулемету.

До речі, під час перемир'я Росія стягує до кордону з Україною військову техніку

Крім того, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою окупантів, один український військовослужбовець зазнав поранення.

Також неспокійно було й від початку поточної доби. Зокрема, проросійські найманці щонайменше дин раз обстріляв позиції Об'єднаних сил. Здійснили вони атаку у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме поблизу Луганського. Били окупанти з гранатометів різних систем.

Зауважимо, що упродовж доби 28 липня бойовики не здійснили жодного обстрілу українських позицій, але без провокацій не обійшлося – окупанти обстріляли з великокаліберного кулемета контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Мар'їнка".

Безстрокове перемир'я на Донбасі набуло чинності 21 липня. Про нього домовилися у Мінську. Відповідно до угоди, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння".