Бойовики на Донбасі збільшили кількість обстрілів і продовжують провокації
Упродовж доби 29 липня проросійські бойовики на Донбасі тричі порушували безстрокове перемир’я. Натомість воїни Об’єднаних сил дотримувалися сталого режиму припинення вогню.
Усі обстріли українських позицій стались у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
- поблизу Кам'янки – з реактивного піхотного вогнемету;
- у районі населеного пункту Гнутове – з міномету калібру 82 міліметри;
- неподалік Водяного – з великокаліберного кулемету.
До речі, під час перемир'я Росія стягує до кордону з Україною військову техніку
Крім того, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою окупантів, один український військовослужбовець зазнав поранення.
Також неспокійно було й від початку поточної доби. Зокрема, проросійські найманці щонайменше дин раз обстріляв позиції Об'єднаних сил. Здійснили вони атаку у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме поблизу Луганського. Били окупанти з гранатометів різних систем.
Зауважимо, що упродовж доби 28 липня бойовики не здійснили жодного обстрілу українських позицій, але без провокацій не обійшлося – окупанти обстріляли з великокаліберного кулемета контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Мар'їнка".
Безстрокове перемир'я на Донбасі набуло чинності 21 липня. Про нього домовилися у Мінську. Відповідно до угоди, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння".
Карта окупованих територій Донецької та Луганської областей