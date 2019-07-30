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      Бойовики на Донбасі збільшили кількість обстрілів і продовжують провокації

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      Як минула доба на Донбасі
      Як минула доба на Донбасі / Соцмережі

      Упродовж доби 29 липня проросійські бойовики на Донбасі тричі порушували безстрокове перемир’я. Натомість воїни Об’єднаних сил дотримувалися сталого режиму припинення вогню.

      Усі обстріли українських позицій стались у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

      • поблизу Кам'янки – з реактивного піхотного вогнемету;
      • у районі населеного пункту Гнутове – з міномету калібру 82 міліметри;
      • неподалік Водяного – з великокаліберного кулемету.  

      До речі, під час перемир'я Росія стягує до кордону з Україною військову техніку

      Крім того, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою окупантів, один український військовослужбовець зазнав поранення.

      Також неспокійно було й від початку поточної доби. Зокрема, проросійські найманці щонайменше дин раз обстріляв позиції Об'єднаних сил. Здійснили вони атаку у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме поблизу Луганського. Били окупанти з гранатометів різних систем.

      Зауважимо, що упродовж доби 28 липня бойовики не здійснили жодного обстрілу українських позицій, але без провокацій не обійшлося – окупанти обстріляли з великокаліберного кулемета контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Мар'їнка".

      Безстрокове перемир'я на Донбасі набуло чинності 21 липня. Про нього домовилися у Мінську. Відповідно до угоди, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння".


      Карта окупованих територій Донецької та Луганської областей

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики
      Джерело: 24 канал
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