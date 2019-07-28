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      Чоловік на тракторі підірвався на окупованому Донбасі

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      Під окупованим Донецьком чоловік на тракторі наїхав на боєприпас: у результаті він отримав переломи ноги
      Під окупованим Донецьком чоловік на тракторі наїхав на боєприпас: у результаті він отримав переломи ноги / Фото з відкритих джерел

      Поблизу окупованого Нікішиного, що розташовується за 60 кілометрів від Донецька, чоловік їхав на тракторі та підірвався, імовірно, на протитанковій міні. Внаслідок вибуху він отримав переломи правої ноги.

      Як зазначають спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у своєму звіті, інцидент трапився 19 липня.Чоловік їхав ґрунтовою дорогою з придорожньою рослинністю, і почув гучний вибух.

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      Вже 23 липня члени патруля СММ у його помешканні в Ольховатці зафіксували пошкоджені колеса та шасі трактора. Також вони бачили неподалік розібрані частини транспортного засобу. За їхньою оцінкою, машина постраждала внаслідок підриву на, ймовірно, протитанковій міні (ТМ-62).

      Друг чоловіка, який проживає в тому ж будинку, розповів, що виявив потерпілого на дорозі – той лежав через поранення ноги. Зрештою він відвіз свого друга до лікарні в Єнакієвому. Там медики констатували переломи правої ноги.

      Схожий випадок на початку червня також трапився між Попасною та селом Новозванівка, що на Луганщині. Тут двоє чоловіків зазнали поранень після того, як їхній трактор наїхав на невідомий вибуховий пристрій і той здетонував.


      Карта окупованих територій Донецької та Луганської областей

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      Теги: Новини України Новини Донецька Вибух Сільське господарство Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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