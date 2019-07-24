19:28
24 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Permesso di Солов'їний помьот. Путіна підмочили
      Вєсті Кремля
      21:03, 23 липня
      Вєсті. UA: Квест Луценка для Рябошапки. Традиції Наді Савченко повертаються
      Вєсті.UA
      20:20, 23 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Українські військові знищили позиції бойовиків під Авдіївкою: ефектне відео

      8186 Читать новость на русском
      Військові знищили позиції ворога на Донбасі
      Військові знищили позиції ворога на Донбасі / Скріншот

      93-я окрема механізована бригада "Холодний Яр" оприлюднила відео повного знищення вогневої позиції бойовиків під Авдіївкою. Кадри, зняли задопомогою безпілотника. Після знищення позицій ворога російським найманцям треба відновлювати або будувати заново більшість позицій на цій ділянці.

      На сторінці бригди у Facebook зазначається, що завдяки спільним діям командування батальйону, розвідки та мінометного взводу підрозділ бригади мав майже цілодобове прикриття та змогу миттєво придушувати будь-які провокації з боку ворога. Це дало змогу утримувати найгарячішу ділянку Авдіївської промислової зони без втрат.

      Читайте також: Амністія для бойовиків на Донбасі: що говорять у "Слузі народу"

      Кожного разу, коли ворог відкривав вогонь, у повітря піднімався коптер і фіксував ворожу вогневу точку. Після цього була адекватна відповідь. На відео зафіксовано повне знищення вогневої позиції противника. Точність роботи б’є всі рекорди, того ранку вдалося загнати в ціль 14 з 19 мін,
      – йдеться у повідомленні.

      У бригаді зазначаються, що завдяки роботі мінометників бойовики надовго запам’ятають зиму та літо 2019-го року: їм треба відновлювати або будувати заново більшість позицій.

      Дивіться відео знищення позицій ворога (18+)

      У вівторок, 23 липня, на Донбасі бойовики порушили "хлібне" перемир'я і один раз обстріляли українські позиції. Обійшлося без поранень та жертв. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї неподалік Луганського з напрямку Нижнього Лозового.

      Зауважимо, що від початку доби 21 липня на Донбасі почало діяти безстрокове перемир’я. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, "режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.


      Карта окупованих територій Донецької та Луганської областей

      ЩО СЬОГОДНІ ВІДБУВАЄТЬСЯ НА ДОНБАСІ:
      blog_ava
      Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК порахувала майже 100 відсотків голосів
      сьогодні
      201963
      Теги: Новини України Збройні сили України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Руслан Рябошапка може очолити Генеральну прокуратуру: що про нього відомо
      сьогодні , 19:01 Руслан Рябошапка може очолити Генеральну прокуратуру: що про нього відомо
      Наталя Боднар 349
      Вторжение России в пространство Южной Кореи: Кремль ссылается на "технический сбой"
      сьогодні , 19:00 Вторжение России в пространство Южной Кореи: Кремль ссылается на "технический сбой"
      Блог Медіа 673
      Розмитнення євроблях і нові штрафи: що варто знати
      сьогодні , 18:05 Розмитнення євроблях і нові штрафи: що варто знати
      Яніна Ткачук 1371
      Чому хочуть звільнити Кличка та хто може очолити КМДА
      сьогодні , 17:00 Чому хочуть звільнити Кличка та хто може очолити КМДА
      Артем Овдієнко 2630
      Луценко на вихід: скільки справ провалив генпрокурор і хто буде його наступником
      сьогодні , 16:01 Луценко на вихід: скільки справ провалив генпрокурор і хто буде його наступником
      Інна Жолобович 8826
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук