Українські військові знищили позиції бойовиків під Авдіївкою: ефектне відео

93-я окрема механізована бригада "Холодний Яр" оприлюднила відео повного знищення вогневої позиції бойовиків під Авдіївкою. Кадри, зняли задопомогою безпілотника. Після знищення позицій ворога російським найманцям треба відновлювати або будувати заново більшість позицій на цій ділянці.

На сторінці бригди у Facebook зазначається, що завдяки спільним діям командування батальйону, розвідки та мінометного взводу підрозділ бригади мав майже цілодобове прикриття та змогу миттєво придушувати будь-які провокації з боку ворога. Це дало змогу утримувати найгарячішу ділянку Авдіївської промислової зони без втрат.

Читайте також: Амністія для бойовиків на Донбасі: що говорять у "Слузі народу"

Кожного разу, коли ворог відкривав вогонь, у повітря піднімався коптер і фіксував ворожу вогневу точку. Після цього була адекватна відповідь. На відео зафіксовано повне знищення вогневої позиції противника. Точність роботи б’є всі рекорди, того ранку вдалося загнати в ціль 14 з 19 мін,

– йдеться у повідомленні.

У бригаді зазначаються, що завдяки роботі мінометників бойовики надовго запам’ятають зиму та літо 2019-го року: їм треба відновлювати або будувати заново більшість позицій.

Дивіться відео знищення позицій ворога (18+)

У вівторок, 23 липня, на Донбасі бойовики порушили "хлібне" перемир'я і один раз обстріляли українські позиції. Обійшлося без поранень та жертв. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї неподалік Луганського з напрямку Нижнього Лозового.

Зауважимо, що від початку доби 21 липня на Донбасі почало діяти безстрокове перемир’я. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, "режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.



Карта окупованих територій Донецької та Луганської областей