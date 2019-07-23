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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Спокій тривав недовго: бойовики обстріляли українських воїнів під Луганським

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      Під Луганським окупанти з гранатометів обстріляли позиції ОС: втрат немає
      Під Луганським окупанти з гранатометів обстріляли позиції ОС: втрат немає

      Уранці 23 липня проросійські найманці здійснили один обстріл українських позицій. Сталося поблизу Луганського на Донеччині.

      Як розповів під час брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, збройна атака окупантів тривала 10 хвилин, а вели вони прицільний вогонь із гранатометів і стрілецької зброї.

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      Зауважимо, що вогонь у відповідь українські військові не відкривали, неухильно дотримуючись всеохоплюючого "режиму тиші". На щастя, внаслідок обстрілу ніхто з воїнів Об’єднаних сил не загинув і не постраждав.

      Зауважимо, що від початку доби 21 липня на Донбасі почало діяти безстрокове перемир’я. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, "режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.

      Упродовж доби 21 липня бойовики здійснили один обстріл українських позицій у районі Хутора Вільний. Крім того, поблизу Щастя на боєприпасі, який вони встановили, підірвалися два українських воїни та ще двоє через цей вибух зазнали поранення. Проте вже доба 22 липня була спокійною.


      Карта окупованих територій Донецької та Луганської областей

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики
      Джерело: 24 канал
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