Спокій тривав недовго: бойовики обстріляли українських воїнів під Луганським

Уранці 23 липня проросійські найманці здійснили один обстріл українських позицій. Сталося поблизу Луганського на Донеччині.

Як розповів під час брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, збройна атака окупантів тривала 10 хвилин, а вели вони прицільний вогонь із гранатометів і стрілецької зброї.

Важливо! Амністія для бойовиків на Донбасі: що говорять у "Слузі народу"

Зауважимо, що вогонь у відповідь українські військові не відкривали, неухильно дотримуючись всеохоплюючого "режиму тиші". На щастя, внаслідок обстрілу ніхто з воїнів Об’єднаних сил не загинув і не постраждав.

Зауважимо, що від початку доби 21 липня на Донбасі почало діяти безстрокове перемир’я. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, "режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.

Упродовж доби 21 липня бойовики здійснили один обстріл українських позицій у районі Хутора Вільний. Крім того, поблизу Щастя на боєприпасі, який вони встановили, підірвалися два українських воїни та ще двоє через цей вибух зазнали поранення. Проте вже доба 22 липня була спокійною.