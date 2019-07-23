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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Російські снайпери прибули в окупований Донецьк, щоб обстріляти камери спостереження місії ОБСЄ

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      Російські снайпери прибули до окупованого Донецька
      Російські снайпери прибули до окупованого Донецька / News.rambler.ru (ілюстративне фото)

      До окупованого Донецька прибули російські групи снайперів із завданням влаштувати обстріли і знищити відеокамери спостереження місії ОБСЄ. Ці камери встановлені у відповідності до мінських угод на окремих ділянках лінії розмежування.

      Встановлені місією ОБСЄ он-лайн відеокамери спостереження дозволяють фіксувати на відео ситуацію у режимі роботи 24/7, повідомили у штабі Операції Об’єднаних сил.

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      За допомогою цих камер міжнародні незалежні спостерігачі багаторазово фіксували факти порушення проросійськими бойовиками режиму припинення вогню, провокаційні обстріли позицій українських військ, обстріли мирних жителів та цивільної інфраструктури на підконтрольній Україні території.

      Зауважимо, що упродовж доби 22 липня проросійські бойовики на Донбасі дотримувалися сталого режиму припинення вогню та не здійснили жодного обстрілу. Безстрокове перемир'я почало діяти 21 липня з 0:01. Таких домовленостей досягли 17 липня у Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи.

      карта окупованих територій Донбасу Донецьк Луганськ

      blog_ava
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      Теги: Україна – Росія Новини Росії Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил ОБСЄ
      Джерело: 24 канал
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