Бойовики на Донбасі знову порушили перемир'я: є поранений

Упродовж доби 27 липня проросійські бойовики на Донбасі вкотре порушили перемир’я. Зауважимо воїни Операції Об’єднаних сил дотримувалися сталого режиму припинення вогню.

Так, окупанти здійснили один обстріл українських позицій. Сталося це у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме неподалік Кримського. Атакували бойовики з автоматичного гранатомету.

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Зауважимо, що внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зазнав поранення.

Від початку поточної доби обстрілів позиції Об'єднаних сил зафіксовано не було.

Попередня доба 26 липня пройшла здебільшого спокійно, і жодних втрат з українського боку не було. Саме ж безстрокове перемир'я почало діяти ще від початку доби 21 липня. Про нього сторони домовилися у Мінську. Відповідно до домовленостей, "режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння. Щоправда, відтоді бойовики періодично обстрілюють українські позиції.