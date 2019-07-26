Волкер у складі делегації США відвідав Донбас: фото

Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер відвідав район Операції Об’єднаних сил. Разом із ним у делегації США перебував і тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

На Донбасі Волкер і Тейлор, зокрема, відвідали Станицю Луганську, де нещодавно як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів . Також вони тут поговорили з місцевими жителями.

До речі, раніше Станицю Луганську відвідали Зеленський і Туск

Крім того, під час візиту делегація США зустрілася з командувачем Об'єднаних сил генерал-лейтенантом Олександром Сирським. Опісля відбувся брифінг останнього щодо поточної безпекової ситуації в районі проведення ООС.

Курт Волкер прибув до Києва 25 липня. За два дні перебування в Україні він устиг зустрітися з головою Наглядової ради "Укроборонпрому" Айварасом Абромавичусом, і українським президентом Володимиром Зеленським. З останнім вони обговорили поточну ситуацію на Донбасі та процес розведення сил на Донбасі, зокрема, навколо Станиці Луганської.