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      Волкер у складі делегації США відвідав Донбас: фото

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      Курт Волкер
      Курт Волкер / 24 канал

      Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер відвідав район Операції Об’єднаних сил. Разом із ним у делегації США перебував і тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

      На Донбасі Волкер і Тейлор, зокрема, відвідали Станицю Луганську, де нещодавно як українські воїни, так і бойовики завершили розведення сил і засобів . Також вони тут поговорили з місцевими жителями.

      До речі, раніше Станицю Луганську відвідали Зеленський і Туск 

      Крім того, під час візиту делегація США зустрілася з командувачем Об'єднаних сил генерал-лейтенантом Олександром Сирським. Опісля відбувся брифінг останнього щодо поточної безпекової ситуації в районі проведення ООС.

      Курт Волкер прибув до Києва 25 липня. За два дні перебування в Україні він устиг зустрітися з головою Наглядової ради "Укроборонпрому" Айварасом Абромавичусом, і українським президентом Володимиром Зеленським. З останнім вони обговорили поточну ситуацію на Донбасі та процес розведення сил на Донбасі, зокрема, навколо Станиці Луганської.

      останні заяви Курта Волкера: 
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      Теги: Новини України Курт Волкер Війна на Донбасі Новини США Новини політики Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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