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      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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      Волкер розповів, які кроки очікує від нової Верховної Ради

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      Волкер зауважив, що новій Раді треба буде оновлювати Мінські угоди
      Волкер зауважив, що новій Раді треба буде оновлювати Мінські угоди / Фото з Facebook

      Верховній Раді України нового скликання потрібно буде проводити реформи та оновити частину законів, пов'язаних із Мінськими угодами щодо ситуації на Донбасі.

      Спецпредставник США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю "Голосу Америки" зауважив, що лише після парламентських виборів треба оновити частину законів, пов'язаних з Мінськом.

      Читайте також: Волкер: Україна повинна зіграти роль лідера у нормандському процесі

      Коли буде обрано новий парламент, потрібно буде поновити деякі закони зі втілення Мінських домовленостей. Наприклад, запропонована децентралізація в рамках Конституції, питання спеціального статусу та амністії і можливість провести місцеві вибори, коли дозволить ситуації з безпеки,
      – сказав Волкер.

      За його словами, президент Володимир Зеленський має значний кредит довіри, і це продемонстрували президентські вибори. Проте, це ще не виявилось у голосах в парламенті та в підтримці конкретного стратегічного законодавства.

      "Ми дізнаємось лише після 21 липня якими будуть результати і чи зможе він формувати працюючу більшість в парламенті, необхідну, щоб підтримати як план втілення Мінську так і план реформ в Україні", – додав дипломат.

      США знову наголосили, що підтримують Україну, але "вести цей процес" повинна українська сторона.

      Що таке мінські угоди?Цей документ узгодили на саміті в Мінську 11-12 лютого 2015 року лідери Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки". Згодом його підписала контактна група, що складається з представників Росії, України, представників самопроголошених республік. Документ містить 13 пунктів, а його мета – деескалація збройного конфлікту на Сході України.

      Крім того, він передбачає "негайне та всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України та його суворе виконання", відведення важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки, а також моніторинг з боку ОБСЄ режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння із застосуванням всіх необхідних технічних систем. 

      парламентські вибори в україні
      Дати парламентських виборів в Україні / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Курт Волкер Мінські домовленості Мінськ Війна на Донбасі Парламентські вибори 2019 Реформи
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