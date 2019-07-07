Волкер розповів, які кроки очікує від нової Верховної Ради

Верховній Раді України нового скликання потрібно буде проводити реформи та оновити частину законів, пов'язаних із Мінськими угодами щодо ситуації на Донбасі.

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю "Голосу Америки" зауважив, що лише після парламентських виборів треба оновити частину законів, пов'язаних з Мінськом.

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Коли буде обрано новий парламент, потрібно буде поновити деякі закони зі втілення Мінських домовленостей. Наприклад, запропонована децентралізація в рамках Конституції, питання спеціального статусу та амністії і можливість провести місцеві вибори, коли дозволить ситуації з безпеки,

– сказав Волкер.

За його словами, президент Володимир Зеленський має значний кредит довіри, і це продемонстрували президентські вибори. Проте, це ще не виявилось у голосах в парламенті та в підтримці конкретного стратегічного законодавства.

"Ми дізнаємось лише після 21 липня якими будуть результати і чи зможе він формувати працюючу більшість в парламенті, необхідну, щоб підтримати як план втілення Мінську так і план реформ в Україні", – додав дипломат.

США знову наголосили, що підтримують Україну, але "вести цей процес" повинна українська сторона.

Що таке мінські угоди?Цей документ узгодили на саміті в Мінську 11-12 лютого 2015 року лідери Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки". Згодом його підписала контактна група, що складається з представників Росії, України, представників самопроголошених республік. Документ містить 13 пунктів, а його мета – деескалація збройного конфлікту на Сході України.



Крім того, він передбачає "негайне та всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України та його суворе виконання", відведення важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки, а також моніторинг з боку ОБСЄ режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння із застосуванням всіх необхідних технічних систем.



Дати парламентських виборів в Україні / інфографіка 24 каналу