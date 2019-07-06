Волкер: Україна повинна зіграти роль лідера у нормандському процесі

Спеціальний представник Державного департаменту США щодо України Курт Волкер заявив, що Україна повинна грати роль лідера у нормандському процесі. Разом з тим, він зазначив, що США підтримуватиме дії України.

У своєму інтерв'ю Голосу Америки Волкера зазначив, що сигнал президента України Володимира Зеленського у вигляді розведення військ в Станиці Луганській – це "надзвичайно позитивний крок, який привертає увагу до бездіяльності Росії".

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Україна може зіграти роль лідера в нормандському процесі, одночасно США будуть продовжувати підтримувати її дії,

– сказав він.

Курт Волкер: сигнал Зеленського у вигляді розведення військ "надзвичайно позитивний крок", який привертає увагу до бездіяльності Росії. @SpecRepUkraine сказав, що Україна має відіграти роль лідера у Нормандському процесі, водночас США продовжуватимуть підтримувати її дії. pic.twitter.com/bjJQDCM7Ak — Голоc Амepики (@chastime) 5 липня 2019 р.

Лідер Франції Еммануель Макрон заявив про намір найближчим часом особисто зустрітися з Володимиром Путіним для обговорення ситуації в Україні і відновлення зустрічей у "нормандському форматі" на рівні глав держав і урядів.

Що таке нормандський формат?Це перемовини щодо врегулювання ситуації на Донбасі, які проходять у чотиристоронньому форматі – за участю Німеччини, Франції, Росії, України. Перша зустріч глав держав та урядів відбулася 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль у Нормандії, звідси й назва. Відтоді у нормандському форматі відбулася низка телефонних розмов і зустрічей на вищому рівні, а також контактів МЗС.