Волкер: Україна повинна зіграти роль лідера у нормандському процесі
Спеціальний представник Державного департаменту США щодо України Курт Волкер заявив, що Україна повинна грати роль лідера у нормандському процесі. Разом з тим, він зазначив, що США підтримуватиме дії України.
У своєму інтерв'ю Голосу Америки Волкера зазначив, що сигнал президента України Володимира Зеленського у вигляді розведення військ в Станиці Луганській – це "надзвичайно позитивний крок, який привертає увагу до бездіяльності Росії".
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Україна може зіграти роль лідера в нормандському процесі, одночасно США будуть продовжувати підтримувати її дії,
– сказав він.
Лідер Франції Еммануель Макрон заявив про намір найближчим часом особисто зустрітися з Володимиром Путіним для обговорення ситуації в Україні і відновлення зустрічей у "нормандському форматі" на рівні глав держав і урядів.
Що таке нормандський формат?Це перемовини щодо врегулювання ситуації на Донбасі, які проходять у чотиристоронньому форматі – за участю Німеччини, Франції, Росії, України. Перша зустріч глав держав та урядів відбулася 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль у Нормандії, звідси й назва. Відтоді у нормандському форматі відбулася низка телефонних розмов і зустрічей на вищому рівні, а також контактів МЗС.