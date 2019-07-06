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      Волкер: Україна повинна зіграти роль лідера у нормандському процесі

      87 Читать новость на русском
      Курт Волкер
      Курт Волкер / 24 Канал

      Спеціальний представник Державного департаменту США щодо України Курт Волкер заявив, що Україна повинна грати роль лідера у нормандському процесі. Разом з тим, він зазначив, що США підтримуватиме дії України.

      У своєму інтерв'ю Голосу Америки Волкера зазначив, що сигнал президента України Володимира Зеленського у вигляді розведення військ в Станиці Луганській – це "надзвичайно позитивний крок, який привертає увагу до бездіяльності Росії".

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      Україна може зіграти роль лідера в нормандському процесі, одночасно США будуть продовжувати підтримувати її дії,
      – сказав він.

      Лідер Франції Еммануель Макрон заявив про намір найближчим часом особисто зустрітися з Володимиром Путіним для обговорення ситуації в Україні і відновлення зустрічей у "нормандському форматі" на рівні глав держав і урядів.

      Що таке нормандський формат?Це перемовини щодо врегулювання ситуації на Донбасі, які проходять у чотиристоронньому форматі – за участю Німеччини, Франції, Росії, України. Перша зустріч глав держав та урядів відбулася 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль у Нормандії, звідси й назва. Відтоді у нормандському форматі відбулася низка телефонних розмов і зустрічей на вищому рівні, а також контактів МЗС.

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      Теги: Новини України Новини політики Курт Волкер Нормандський формат Новини США
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