Продовження арешту морякам – спроба Кремля тиснути на Зеленського напередодні виборів, – Волкер

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що продовження арешту українським морякам, а також рішення про спрощення процедури видачі російських паспортів жителям Донецької і Луганської областей є спробою Кремля тиснути на президента Володимира Зеленського напередодні парламентських виборів.

Про це Курт Волкер заявив у своєму інтерв’ю, повідомляє "Голос Америки".

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Спецпредставник США з питань України наголосив, що затримання моряків було незаконним з самого початку, і вони повинні бути звільнені одразу. Їх атакували в міжнародних водах і незаконно захопили.

Моряків потрібно повернути в сім'ї якомога швидше. Я переконаний, що президент РФ Володимир Путін і Росія використовують моряків і питання з російськими паспортами для того, щоб створити тиск на Зеленського і нашкодити його передвиборним перспективам,

– сказав дипломат.

Волкер також висловив сумнів, що такий крок спрацює.

"Українці мають свою думку щодо свого вибору. Вони також розуміють, що такий тиск Росії не зможе перемогти Україну", – сказав спецпредставник.

Російський суд 17 липня продовжив термін тримання під вартою 24 українським військовополоненим на три місяці. Засідання проводили у закритому режимі. Моряки не відповідали на жодні питання, окрім тих, що стосуються їхніх імен, дати народження та військового звання.

Як українські моряки потрапили у полон РФ?25 листопада 2018 року українські військові планово прямували до порту Маріуполя. Цього дня російські прикордонники протаранили їхній буксир в Азовському морі. Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".



До російського полону потрапив увесь екіпаж судна у складі 24 моряків. Наразі вони перебувають у московських СІЗО під арештом. Трибунал ООН наказав Росії звільнити моряків, однак в РФ вважають, що трибунал не має права розглядати цей інцидент.