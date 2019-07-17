Росія лише загострює суперечку: Україна засудила Кремль за продовження арешту моряків

МЗС України висловлює рішучий протест через рішення Росії продовжити термін тримання під вартою 24 українських моряків, яких країна-агресор незаконно захопила біля Керченської протоки у листопаді 2018 року. Це рішення російського суду ще більше загострює суперечку між Кремлем і Україною.

МЗС України у своїй заяві наголосило, що прийняте 17 липня рішення суду Москви щодо українських моряків є новим порушенням міжнародного права.

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У відомстві нагадали, що 25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права наказав негайно звільнити українських моряків та повернути Києву захоплені кораблі. Росія ж не збирається відпускати військовополонених чим грубо порушує Наказ та Конвенцію ООН з морського права.

Сьогоднішнє рішення московського суду є черговим порушенням Росією міжнародного права та ще більше загострює спір між Росією і Україною,

– підкреслили в МЗС.

Дипломати акцентували, що в наказі Трибуналу від 25 травня було визначено – "триваюче позбавлення волі та свободи військовослужбовців України" є втручанням в суверенітет України та її міжнародні права, а також викликає гострі гуманітарні проблеми.

Російський суд 17 липня продовжив термін тримання під вартою 24 українським військовополоненим на три місяці. Засідання проводили у закритому режимі. Моряки не відповідали на жодні питання, окрім тих, що стосуються їхніх імен, дати народження та військового звання.

Окрім того, МЗС подякувало міжнародним партнерам за солідарність та підтримку України в боротьбі за звільнення українських моряків і військово-морських суден.

Як українські моряки потрапили у полон РФ?25 листопада 2018 року українські військові планово прямували до порту Маріуполя. Цього дня російські прикордонники протаранили їхній буксир в Азовському морі. Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".



До російського полону потрапив увесь екіпаж судна у складі 24 моряків. Наразі вони перебувають у московських СІЗО під арештом. Трибунал ООН наказав Росії звільнити моряків, однак в РФ вважають, що трибунал не має права розглядати цей інцидент.



Полонені українські моряки/ інфографіка 24 каналу