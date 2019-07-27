Бойовики поновили обстріли на Донбасі: є поранений

Російські окупаційні війська протягом доби, 26 липня, дотримувалися "хлібного перемир'я" і не відкривали вогонь по силах ЗСУ. Проте, вже вночі 27 липня бойовики поновили обстріли.

У штабі ООС розповіли, що загалом доба 26 липня пройшла спокійно на Донбасі, і жодних втрат з української сторони немає.

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Проте, сьогодні, 27 липня, проросійські бойовики обстріляли захисників України з автоматичного гранатомету неподалік Кримського, що у Луганській області.

У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення,

– додали в ООС.

Водночас, військові Збройних сил України дотримувалися сталого режиму припинення вогню і не використовували жодну зброю у відповідь на обстріл окупантів.

Бійці Об'єднаних сил надійно контролюють російських найманців на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти від початку доби 21 липня. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння.

За час теперішнього перемир'я окупанти значно зменшили кількість обстрілів українських позицій. Тим не менш, вони не виконують умови домовленостей і 1-2 рази на добу відкривають вогонь по бійцях ООС.



Окуповані райони Донеччини та Луганщини / інфогрфіка 24 каналу