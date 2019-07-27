09:27
27 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін думає про пенсію. Російська Клеопатра
      Вєсті Кремля
      20:26, 26 липня
      Вєсті.UA: Останній бій Кличка. Чому Медведчук не тоне
      Вєсті.UA
      19:17, 26 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО

      Бойовики поновили обстріли на Донбасі: є поранений

      321 Читать новость на русском
      На Донбасі поранили українського бійця
      На Донбасі поранили українського бійця / mil.gov.ua

      Російські окупаційні війська протягом доби, 26 липня, дотримувалися "хлібного перемир'я" і не відкривали вогонь по силах ЗСУ. Проте, вже вночі 27 липня бойовики поновили обстріли.

      У штабі ООС розповіли, що загалом доба 26 липня пройшла спокійно на Донбасі, і жодних втрат з української сторони немає.

      Цікаво: Волкер у складі делегації США відвідав Донбас: фото

      Проте, сьогодні, 27 липня, проросійські бойовики обстріляли захисників України з автоматичного гранатомету неподалік Кримського, що у Луганській області. 

      У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення,
      – додали в ООС.

      Водночас, військові Збройних сил України дотримувалися сталого режиму припинення вогню і не використовували жодну зброю у відповідь на обстріл окупантів.

      Бійці Об'єднаних сил надійно контролюють російських найманців на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

      Безстрокове "хлібне перемир’я" на Донбасі почало діяти від початку доби 21 липня. Встановлено його уздовж усієї лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. Відповідно до домовленостей, яких досягли у Мінську 17 липня, режим тиші передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння. 

      За час теперішнього перемир'я окупанти значно зменшили кількість обстрілів українських позицій. Тим не менш, вони не виконують умови домовленостей і 1-2 рази на добу відкривають вогонь по бійцях ООС.

      Окуповані райони Донбасу
      Окуповані райони Донеччини та Луганщини / інфогрфіка 24 каналу

      blog_ava
      Красуня Білодід показала струнку фігуру у вишуканому червоному образі
      сьогодні
      1138
      Теги: Новини України Зброя Збройні сили України Війна на Донбасі Проросійські бойовики
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Скнилівська трагедія – наймасштабніша за історію авіашоу: інфографіка
      сьогодні , 09:03 Скнилівська трагедія – наймасштабніша за історію авіашоу: інфографіка
      9997
      Путіну не можна поступатися ні в чому, – Britské Listy
      сьогодні , 08:50 Путіну не можна поступатися ні в чому, – Britské Listy
      Світові Медіа 262
      Танкер доплавался, Гоблин катается и зачем России рабы: новости Крымнаша
      26 липня , 22:01 Танкер доплавался, Гоблин катается и зачем России рабы: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Хто найдовше часу провів на посаді голови Верховної Ради України
      26 липня , 21:02 Хто найдовше часу провів на посаді голови Верховної Ради України
      1482
      Куди варто піти у Затоці: ви шкодуватимете, що досі там не були
      26 липня , 20:02 Куди варто піти у Затоці: ви шкодуватимете, що досі там не були
      1037
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук