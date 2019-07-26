03:16
27 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін думає про пенсію. Російська Клеопатра
      Вєсті Кремля
      20:26, 26 липня
      Вєсті.UA: Останній бій Кличка. Чому Медведчук не тоне
      Вєсті.UA
      19:17, 26 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО

      "Прибуло поповнення": бойовики у Мар'їнці використовують тишу для ротації

      221 Читать новость на русском

      На передовій російсько-української війни зафіксували один обстріл за минулу добу. З ручного протитанкового гранатомету відкрили вогонь неподалік Причепилівки. Жоден наш боєць не постраждав. Поки на Донбасі панує хоч відносна, але тиша, терористи влаштували ротацію.

      Звуки гусиничної техніки, яка прибула на ворожі позиції чули армійці, що боронять Мар'їнку. На одній із найближчих до головного укріпрайону бойовиків – району шахти "Трудівська" – побувала воєнна кореспондентка 24 каналу. 

      Читайте також: Відсіч ворогу цілодобово: в Україні створили унікальний прилад

      ► Ротація бойовиків

      За словами солдата на ім'я "Гоча", у бойовиків відбувається ротація. Вночі чув, як на ворожі позиції навпроти прибуло поповнення. Каже, поки сидять тихо. Хоч іноді стрілкотнею таки нагадують, що вони тут. 

      Цей напрям у Мар'їнці завжди був одним з найближчих до ворога. Його укріплення можна побачити, навіть не напружуючи очі. Та останнім часом, кажуть бійці, тут активізувались снайпери. При чому, стріляють настільки приційно, що кулі залітають навіть у бійниці. Тож їх армійці тримають закритими.

      Мар"їнку вже давно називають полігоном для ворожих снайперів. Нещодавно по українських позиціях працювала пара стрільців, – кажуть солдати. Густий ліс, що на території так званого конєзаводу, для них – гарне прикриття. Тим паче тут вони ще й на пануючій висоті – на териконах, що біля шахти "Трудівська".

      війна на донбасі
      Густий ліс на руку бойовикам

      ► Навчальні стрільби

      Також на передовій проводять і навчальні стрільби. Командири роти одразу трьох батальйонів змагаються за найприцільнішого стрільця. Завдання – потрапити в десятку з відстані у півкілометра. Так проводять час армійці, поки на лінії фронту затишшя: і бронемашину піхоти налагоджують, і техніку відпрацьовують.

      Молодий лейтенант Євген підтвердив звання кращого: з п'яти пострілів три – в яблучко. Хоч змагався вперше, та вчився цій справі і в академії кілька років, і відпрацьовував вміння на передовій. Командири задоволені.

      Результат відмінний. Ворогу буде непереливки,
      – сказав військовослужбовець ЗСУ "Поступ".

      війна на донбасі
      Військові проводять навчальні стрільби, аби відпрацювати техніку

      Ці бронемашини стоять на підмозі у піхоти, що боронить Мар"їнку. Пройшли не один бій і в разі потреби прикриють армійців. Кожен її постріл здатен пробити броню ворога. Головне аби він був прицільним. А щоб стати за гармату міг і рядовий, і навіть командир – тут змагаються без огляду на звання та посади. 

      blog_ava
      54-річна Моніка Беллуччі взяла участь у спокусливій зйомці: фото
      26 липня
      4609
      Автор: Юлія Кирієнко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Збройні сили України Наша Україна Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 26 липня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 26 липня: ЦВК порахувала усі голоси та обшуки в київському Окружному суді
      26 липня , 22:13 Головні новини 26 липня: ЦВК порахувала усі голоси та обшуки в київському Окружному суді
      1332
      Танкер доплавался, Гоблин катается и зачем России рабы: новости Крымнаша
      26 липня , 22:01 Танкер доплавался, Гоблин катается и зачем России рабы: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Хто найдовше часу провів на посаді голови Верховної Ради України
      26 липня , 21:02 Хто найдовше часу провів на посаді голови Верховної Ради України
      1232
      Куди варто піти у Затоці: ви шкодуватимете, що досі там не були
      26 липня , 20:02 Куди варто піти у Затоці: ви шкодуватимете, що досі там не були
      744
      Протестная буря: чего ждать на митинге 27 июля в Москве
      26 липня , 19:30 Протестная буря: чего ждать на митинге 27 июля в Москве
      Іван Яковина 1034
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук