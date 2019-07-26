"Прибуло поповнення": бойовики у Мар'їнці використовують тишу для ротації

На передовій російсько-української війни зафіксували один обстріл за минулу добу. З ручного протитанкового гранатомету відкрили вогонь неподалік Причепилівки. Жоден наш боєць не постраждав. Поки на Донбасі панує хоч відносна, але тиша, терористи влаштували ротацію.

Звуки гусиничної техніки, яка прибула на ворожі позиції чули армійці, що боронять Мар'їнку. На одній із найближчих до головного укріпрайону бойовиків – району шахти "Трудівська" – побувала воєнна кореспондентка 24 каналу.

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► Ротація бойовиків

За словами солдата на ім'я "Гоча", у бойовиків відбувається ротація. Вночі чув, як на ворожі позиції навпроти прибуло поповнення. Каже, поки сидять тихо. Хоч іноді стрілкотнею таки нагадують, що вони тут.

Цей напрям у Мар'їнці завжди був одним з найближчих до ворога. Його укріплення можна побачити, навіть не напружуючи очі. Та останнім часом, кажуть бійці, тут активізувались снайпери. При чому, стріляють настільки приційно, що кулі залітають навіть у бійниці. Тож їх армійці тримають закритими.

Мар"їнку вже давно називають полігоном для ворожих снайперів. Нещодавно по українських позиціях працювала пара стрільців, – кажуть солдати. Густий ліс, що на території так званого конєзаводу, для них – гарне прикриття. Тим паче тут вони ще й на пануючій висоті – на териконах, що біля шахти "Трудівська".



Густий ліс на руку бойовикам

► Навчальні стрільби

Також на передовій проводять і навчальні стрільби. Командири роти одразу трьох батальйонів змагаються за найприцільнішого стрільця. Завдання – потрапити в десятку з відстані у півкілометра. Так проводять час армійці, поки на лінії фронту затишшя: і бронемашину піхоти налагоджують, і техніку відпрацьовують.

Молодий лейтенант Євген підтвердив звання кращого: з п'яти пострілів три – в яблучко. Хоч змагався вперше, та вчився цій справі і в академії кілька років, і відпрацьовував вміння на передовій. Командири задоволені.

Результат відмінний. Ворогу буде непереливки,

– сказав військовослужбовець ЗСУ "Поступ".



Військові проводять навчальні стрільби, аби відпрацювати техніку

Ці бронемашини стоять на підмозі у піхоти, що боронить Мар"їнку. Пройшли не один бій і в разі потреби прикриють армійців. Кожен її постріл здатен пробити броню ворога. Головне аби він був прицільним. А щоб стати за гармату міг і рядовий, і навіть командир – тут змагаються без огляду на звання та посади.